Presuntos integrantes de la Embajada de Francia hacen un escándalo en México | Video

Dos hombres que se dijeron integrantes de la Embajada francesa en el país latinoamericano agredieron a un grupo de personas, entre las que estaba la periodista... 02.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-02T13:18+0000

2022-05-02T13:18+0000

2022-05-02T13:18+0000

américa latina

méxico

francia

tlaxcala

La reportera de Grupo Milenio publicó una serie de videos y fotografías para denunciar lo sucedido en Val'Quirico, uno de los sitios más turísticos del centro de México y frecuentemente visitado por ciudadanos extranjeros. Según la acusación de López Ponce, ella y sus amigos caminaban por este pueblo cuando uno de los dos supuestos sujetos franceses comenzó a orinar en la vía pública. Ella le pidió que se cubriera su zona genital y que no orinara en la calle. Sin embargo, a cambio obtuvo insultos, los cuales luego se extendieron a sus amigos. La versión de las víctimas indica que los dos hombres estaban ebrios y justificaron su actuación con sus supuestos altos cargos en la diplomacia del país gobernado por Emmanuel Macron. Sin embargo, la Embajada de Francia en México negó que alguno de estos sujetos fuera trabajador o colaborador de este cuerpo diplomático. "No reconozco a estas personas, pero estamos trabajando en verificar su identidad y su nacionalidad", afirmó el embajador Jean-Pierre Asvazadourian.Sin embargo, en redes sociales diversas personas aseguran haber identificado a los dos agresores. Un usuario identificado como Carlos Bezares señaló que uno de ellos se llama Jean Michel Stephan Fournier Hernández y trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal del Gobierno de México para la industria eléctrica. Las autoridades, hasta el momento, no han confirmado ni desmentido esta versión. Los hechos ocurrieron en Val'Quirico, un pueblo ubicado en el estado de Tlaxcala cuya arquitectura y oferta gastronómica recuerda a una villa típica de Cataluña, en España, o a cualquier comunidad alpina del occidente de Francia.

