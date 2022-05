https://mundo.sputniknews.com/20220503/el-sur-de-lula-puede-ser-un-canal-a-la-independencia-economica-de-america-latina-1125064159.html

El 'SUR' de Lula puede ser un canal a la independencia económica de América Latina

El 'SUR' de Lula puede ser un canal a la independencia económica de América Latina

El expresidente y actual candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso crear una moneda regional latinoamericana que le haga frente al dólar. ¿Qué... 03.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-03T00:25+0000

2022-05-03T00:25+0000

2022-05-03T00:36+0000

américa latina

luiz inacio lula da silva

integración

brasil

💶 divisas

papel moneda

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120627635_0:0:2454:1381_1920x0_80_0_0_5bc45a5fc1a29c65394e9ea1e3f3721f.jpg

"No es negocio seguir dependiendo del dólar", sentenció Lula al anunciar su idea de crear una moneda regional en América Latina. La posible divisa llevaría por nombre SUR y el proyecto implica la creación de un Banco Central Sudamericano que sería el encargado de emitirla. De acuerdo al plan del equipo del candidato a la presidencia de Brasil, esta moneda podría ser utilizada tanto para flujos comerciales como financieros entre países de la región y una vez capitalizado el banco central regional, cada país recibiría "una dotación inicial de SUR" y cada uno de los países miembro tendría la libertad de adoptarla o seguir usando sus monedas. La idea de Lula da Silva podría ser un canal para la libertad económica de la región que históricamente se ha visto bajo el yugo económico de Estados Unidos, afirmó Óscar Rojas, doctor en economía política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).La unión regional que pretende el proyecto de Lula ha ido teniendo esbozos gracias a los acercamientos entre los gobiernos latinoamericanos; sin embargo, esto podría afianzarse con el cambio de rumbo político en Colombia y Brasil, países que están próximos a celebrar elecciones.Aunque históricamente América Latina ha estado desintegrada regionalmente como resultado de las políticas aplicadas por Estados Unidos, Rojas señaló que hay una coyuntura en la que juega un papel importante el conflicto en Ucrania y las políticas impulsadas por la dupla Rusia-China que han conducido a un proceso de desdolarización. El experto aseveró que el dólar ha sido usado no solo como divisa, sino como una moneda de control y el ejemplo más claro ha sido los bloqueos económicos a Rusia y las implicaciones que ello ha tenido a nivel mundial. De acuerdo con doctor en economía, la creación de una moneda que aceleraría la unión de la región es una buena idea para dotar a América Latina de estabilidad financiera y una postura de crédito propia. "No queremos cambiar de condicionantes exteriores de Estados Unidos hacia la cuestión asiática (...) América Latina también tiene el problema de que fiscalmente es muy débil por la existencia de paraísos fiscales, entonces el fortalecimiento del crédito y de la moneda regional sería una vía para limpiar la zona de la corrupción capitalista", sentenció.

https://mundo.sputniknews.com/20220502/asi-es-el-plan-de-lula-para-crear-el-sur-una-moneda-unica-latinoamericana-1125038845.html

https://mundo.sputniknews.com/20220420/estanflacion-el-curioso-fenomeno-economico-que-puede-darse-en-america-latina-1124618402.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

luiz inacio lula da silva, integración, brasil, 💶 divisas, papel moneda, 💬 opinión y análisis