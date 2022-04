https://mundo.sputniknews.com/20220420/estanflacion-el-curioso-fenomeno-economico-que-puede-darse-en-america-latina-1124618402.html

Estanflación, el curioso fenómeno económico que puede darse en América Latina

La pandemia y las sanciones a Rusia impactan en las economías latinoamericanas y las acercan al curioso fenómeno económico de la estanflación. Mientras... 20.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

📈 mercados y finanzas

inflación

perú

colombia

📰 conflicto en el este de ucrania

El fenómeno económico conocido como 'estanflación', caracterizado por un estancamiento económico junto a una elevada inflación, es un escenario poco probable para la región, aunque algunos especialistas advierten que Perú y Colombia están en riesgo de padecerlo.Para la economista Carmen Reinhart, vicepresidenta sénior y economista en jefe del Grupo Banco Mundial, estos países latinoamericanos son los más factibles de atravesar el fenómeno económico.Según la analista, los países con mayor riesgo de estanflación son los que poseen una mayor inflación y menores ingresos en comparación a los registrados previos a la pandemia.Sin embargo, el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro, de la Business School de Madrid (España), aún no se puede asegurar que ese fenómeno se produzca en la región. En diálogo con una emisora radial de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sostuvo que si bien se reúne uno de los ingredientes fundamentales —tasas de inflación elevadas— para generar el fenómeno, todo apunta a que la región seguirá teniendo crecimiento económico, lo que garantiza que no se produzca estanflación."De momento no estamos en estanflación pero no podríamos descartar 100% que esto pueda ocurrir en los próximos meses", sostuvo, agregando que para que esa situación se produzca deberían registrarse menores tasas de crecimiento económico, así como recesión o estancamiento.Por el contrario, Occidente actualmente atraviesa una recuperación de los mercados laborales luego de los efectos de la pandemia.Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marco en Lima (Perú), manifestó que el conflicto de Rusia en Ucrania no hizo más que acelerar el aumento de precios —principalmente en energía y alimentos—que ya se venía dando en la región.Para el docente de la UNAL Jorge Iván Bula, es probable que en el largo y mediano plazo las economías se vean ralentizadas, especialmente en el caso colombiano.Además, posibles subas en las tasas de interés de los bancos nacionales podrían incluir en un efecto recesivo que impactaría en los costos de capital y la actividad productiva del país.

