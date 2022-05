https://mundo.sputniknews.com/20220502/trump-afirma-que-la-operacion-de-rusia-en-ucrania-fue-posible-por-la-incompetencia-de-biden-1125027186.html

Trump afirma que la operación de Rusia en Ucrania fue posible por la incompetencia de Biden

Trump afirma que la operación de Rusia en Ucrania fue posible por la incompetencia de Biden

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), declaró que la "debilidad" y la "incompetencia" de su sucesor y oponente político Joe... 02.05.2022, Sputnik Mundo

A juicio de Trump, eso no ocurría durante su presidencia."Biden convirtió Afganistán en algo en lo que nadie podría pensar, y cuando lo vio [el presidente ruso Vladímir] Putin, decidió que ya era tiempo de introducir tropas [en Ucrania]. Estoy seguro al 100% que eso no ocurriría durante mi gobierno", aseguró Trump.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero lanzar una operación militar especial en Ucrania para "proteger a las personas que a lo largo de ocho años sufren genocidio por parte del régimen de Kiev".Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, consiste en "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania y llevar a los tribunales a los "responsables de los crímenes sangrientos cometidos contra los habitantes pacíficos de Donbás".El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.El 29 de marzo, el ente castrense dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación que era mermar la capacidad bélica de Ucrania y declaró que se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".

