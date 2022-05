https://mundo.sputniknews.com/20220502/el-presidente-de-argentina-presenta-proyecto-para-aumentar-las-licencias-parentales-1125043142.html

El presidente de Argentina presenta proyecto para aumentar las licencias parentales

El proyecto de ley propone un régimen de licencias que aumenta de manera progresiva a lo largo de ocho años.De acuerdo al borrador del texto que se enviará al parlamento, los padres tendrían desde un inicio 15 días de licencia, y no dos, como en la actualidad.Esos días aumentarían de manera gradual hasta llegar a los 90 días al término de esos ocho años.Los días concedidos al padre son intransferibles y obligatorios.Las madres pasarían de los 90 días que tienen en la actualidad a 126.En paralelo, madres y padres adoptantes gozarían de 90 días para el cuidado y crianza de su hijo, en vez de dos, "para poder vincularse adecuadamente a sus hijos", dijo Fernández.El proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo establece que las licencias de paternidad las financie la Seguridad Social, al igual de que las de la maternidad.Una particularidad de esta iniciativa es que las personas que trabajen de manera independiente, sea por monotributo o como autónomo, también recibirán los mismos días de licencia que los empleados.En paralelo, y a fin de conseguir una redistribución de las tareas de cuidado, la medida también plantea un sistema integral de políticas de cuidado con perspectiva de género.Al presentar esta propuesta, el presidente hizo un guiño a los colectivos de mujeres "que revolucionaron a Argentina y que no dejará que las leyes se modifiquen para retroceder".A tal fin, el texto reconoce el trabajo de cuidados no remunerados y aspira a fortalecer los trabajos de cuidado en ámbitos comunitarios.El proyecto también compromete el 8,5% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para infraestructuras de cuidados."Hoy estamos dando un paso importante que estoy seguro que el Congreso va a acompañar", manifestó el presidente.El mandatario reconoció que su país era uno de los más retrasados en regímenes de licencias parentales al dirigirse el 1 de marzo a la Asamblea Legislativa, plenario de diputados y senadores, para inaugurar un nuevo período de las sesiones ordinarias del Congreso.El Ministerio de Obras Públicas ejecutó el año pasado el 10,5% de su presupuesto en la de construcción de 600 obras de centros de desarrollo infantil y en centros territoriales de género y diversidad.En la última década, más de un centenar de proyectos que proponían aumentar las licencias parentales quedaron sin tratamiento en el Congreso.El principal escollo que desalentaba la ampliación de las licencias parentales es que su pago corre a cuenta del empleador, según dispone desde hace 48 años la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976).Cuba es el único país de América Latina, y uno de los 15 en todo el mundo, que goza de las tres políticas consideradas fundamentales por la Organización de las Naciones Unidas para facilitar la crianza compartida: guardería gratuita durante los dos primeros años, al menos seis meses de licencia de maternidad remunerada y licencia de paternidad paga.

