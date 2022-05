https://mundo.sputniknews.com/20220501/tomaron-la-compania-y-la-hicieron-suya-la-increible-historia-de-esta-refresquera-mexicana-1125015188.html

Tomaron la compañía y la hicieron suya: la increíble historia de esta refresquera mexicana

Tomaron la compañía y la hicieron suya: la increíble historia de esta refresquera mexicana

En algún momento demandada por Walt Disney, Pascual no sólo es una de las marcas de refresco más populares en México: sus trabajadores también escribieron un... 01.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-01T15:00+0000

2022-05-01T15:00+0000

2022-05-01T15:00+0000

américa latina

méxico

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1125015429_0:201:1719:1168_1920x0_80_0_0_e300803f01fd138ebc9ae536221467fd.jpg

Rafael Víctor Jiménez Zamudio, fundador de la refresquera Pascual, no pensó que aquel mayo de 1982 comenzaría la pérdida una de las marcas mexicanas más icónicas y, al mismo tiempo, empezaría a escribirse un importante capítulo para la lucha de los trabajadores. Para cuando explotó la huelga general, Jiménez Zamudio estaba al frente de una de las compañías mexicanas con más éxito en el mercado nacional e internacional. La compañía se fundó en a principios de 1940 como productora de paletas. El éxito vino cuando Pascual comenzó a vender refrescos frutales embotellados con dos logos característicos, uno muy parecido al Pato Donald de Disney, llamado simplemente Pato Pascual, y otro semejante a la caricatura Betty Boop para su marca Lulú. El parecido con estos personajes trajo problemas legales a la compañía, que se vio obligada a modificar sus logos tras una demanda de la firma creadora de Mickey Mouse. No obstante, Pascual se consolidaría como una de las marcas mexicanas más importantes cuando lanzó al mercado los jugos Boing, caracterizados por ser vendidos en empaques triangulares de tetrapack, siendo uno de los primeros productos en el mercado con este tipo de material. De este modo, para 1970, la empresa de Jiménez Zamudio ya exportaba a Estados Unidos y Japón, convirtiéndola en una de las marcas mexicanas más exitosas de la época. Estalla la huelgaJusto en el momento más álgido de su vida empresarial, Pascual enfrentó una dura huelga laboral que culminaría tras un par de años y dejaría la compañía en manos de los trabajadores, quienes la gestionarían como una cooperativa. En 1982, el presidente de México, José López Portillo, ordenó un incremento salarial del 10, 20 y 30% para todos los trabajadores como una forma de paliar la crisis económica que atravesaba el país. Pascual se negó a realizar el aumento, lo que provocó que los trabajadores iniciaran una huelga de tres años el 18 de mayo de 1982, todo esto mientras la empresa perdía el contrato de exclusividad con la empresa fabricante de tetra pak. Tan sólo 13 días después de iniciada la huelga, el propio Jiménez Zamudio ordenó a su equipo de seguridad acudir a una huelga general y atacar a los manifestantes. La agresión dejó un saldo de 17 heridos y dos trabajadores muertos, identificados como José Concepción Jacobo García y Álvaro Hernández García. Luego de este acto, y asesorados por Demetrio Vallejo, líder del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), mantuvieron su lucha e incluso llegaron a tomar el piso siete de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hasta obtener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo. Finalmente, tras varios años de huelga, las autoridades le dieron la razón a los trabajadores, pero la situación financiera de la empresa ya no era sostenible, por lo que Pascual se declara en bancarrota. Para mantener su fuente de empleos, los huelguistas toman la decisión de adquirir la planta, pero para que funcione como una cooperativa, es decir, que todas las decisiones se tomen en conjunto por los trabajadores, mismos que se encargarán del manejo de la planta y la distribución de mercancías. Fue así como el 27 de mayo de 1985 inicia labores la Cooperativa de Trabajadores Pascual, con cerca de 1.200 cooperativistas que lograron salvar la compañía y mantener en el mercado los característicos productos de la marca. En la actualidad, Pascual mantiene el modelo cooperativista, aunque ha realizado alianzas con otras empresas para poder distribuir de manera idónea sus productos.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/jacobo-grinberg-el-cientifico-mexicano-desaparecido-que-estaba-en-la-mira-de-la-cia-1124529025.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, 🏛️ compañías