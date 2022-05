Lavrov: Rusia no exige a Zelenski rendirse sino que quiere la liberación de civiles

https://mundo.sputniknews.com/20220501/lavrov-rusia-no-exige-a-zelenski-rendirse-sino-que-quiere-la-liberacion-de-civiles-1125025712.html

Lavrov: Rusia no exige a Zelenski rendirse sino que quiere la liberaci贸n de civiles

Lavrov: Rusia no exige a Zelenski rendirse sino que quiere la liberaci贸n de civiles

Rusia no exige al presidente ucraniano Zelenski que se rinda, sino que ordene liberar a todos los civiles, coment贸 el ministro de Exteriores ruso, Sergu茅i... 01.05.2022, Sputnik Mundo

Durante una entrevista con la cadena italiana Mediaset, Lavrov fue preguntado si Mosc煤 quiere que Zelenski se rinda como condici贸n de la paz, a lo que contest贸 que Rusia "no exige la rendici贸n del presidente ucraniano"."Queremos garantizar la seguridad de las personas que viven en el este de Ucrania, para que no les amenace la militarizaci贸n ni la nazificaci贸n de ese pa铆s, y para que no emanen del territorio ucraniano amenazas a la seguridad de Rusia", expres贸 el jefe de la diplomacia rusa.El 24 de febrero Rusia lanz贸 una operaci贸n militar especial en Ucrania para "proteger a las personas que a lo largo de ocho a帽os sufren genocidio por parte del r茅gimen de Kiev".Uno de los objetivos fundamentales de esa operaci贸n, seg煤n Putin, consiste en "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania y llevar a los tribunales a los "responsables de los cr铆menes sangrientos cometidos contra los habitantes pac铆ficos de Donb谩s".El Ministerio de Defensa ruso asegura que los ataques militares no est谩n dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura b茅lica ucraniana.

