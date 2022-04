https://mundo.sputniknews.com/20220430/una-ciudad-ucraniana-planea-entregar-los-sueldos-y-pensiones-en-rublos-1125012307.html

Una ciudad ucraniana planea entregar los sueldos y pensiones en rublos

BERDIANSK, UCRANIA (Sputnik) — El Ayuntamiento de Berdiansk (región de Zaporiyia de Ucrania) realizó todos los preparativos necesarios para pasar a la entrega... 30.04.2022, Sputnik Mundo

El funcionario hizo hincapié en que las pensiones se pagarán del presupuesto de la ciudad, que se forma a partir de un código tributario simplificado que fue creado con ese fin."Estamos trabajando ahora con los empresarios, les ofrecemos a todos obtener una licencia, cooperar, pagar impuestos al presupuesto de la ciudad, del cual se pagarán, en particular, las pensiones", subrayó.Saulenko destacó que, en la esfera de las subvenciones "se prevé pedir ayuda a Rusia, para recibir ayuda con la financiación, ya que el presupuesto de la ciudad en este momento no puede proporcionar todos los pagos".El alcalde interino de la ciudad aseguró que las fuerzas de la Policía comenzaron a patrullar las calles y mantener el orden, y precisó que, como en la urbe no hubo combates, la infraestructura se mantiene intacta.No obstante, agregó que durante los enfrentamientos cerca de Mariúpol fue dañado el gasoducto, y por el momento el suministro del gas se realiza solo en balones, pero Rusia prometió ayudar a reparar las instalaciones.El funcionario destacó además que en Berdiansk se encuentran unos 10.000 refugiados de otras localidades, en particular, de Mariúpol, Ugledar y Volnovaja, quienes fueron alojados por las autoridades, así como reciben alimentos y apoyo.El funcionario informó que la mayoría de las tiendas, mercados cafeterías y lugares de ocio ya reabrieron sus puertas.

