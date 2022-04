https://mundo.sputniknews.com/20220430/canciller-paraguayo-renuncia-al-cargo-para-lanzar-su-candidatura-presidencial-1125003682.html

Canciller paraguayo renuncia al cargo para lanzar su candidatura presidencial

Canciller paraguayo renuncia al cargo para lanzar su candidatura presidencial

MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, renunció al cargo para lanzar su candidatura presidencial de cara a... 30.04.2022, Sputnik Mundo

"Me marcho temporalmente de la función pública, con pena por dejar a mis amigos pero con la gloria por el deber cumplido, para optar por nuevos senderos que me lleven a un nuevo magisterio que me permita construir con todos una nueva república", escribió Acevedo en su cuenta de Twitter.En un acto de despedida, celebrado en la sede de la cancillería, añadió que no se marcha por deseo "sino simplemente porque los plazos de la política son implacables".El funcionario agradeció al presidente Mario Abdo Benítez la confianza depositada en su persona al ponerlo al frente de "dos instituciones sensibles", anteriormente estuvo en el Ministerio del Interior, en una época complicada por la pandemia de COVID-19 "para compartir sus anhelos republicanos".Asimismo, agradeció el trabajo de todos los funcionarios de la cancillería en el marco de la pandemia por sus gestiones para conseguir rápidamente insumos médicos y vacunas para hacer frente a los masivos contagios de COVID-19 que se produjeron en el país.Acevedo estuvo 15 meses al frente de la cancillería y había anunciado a principios de abril que dejaría el cargo a fin de mes para oficializar su postulación a la Presidencia de la República.En ese entonces recordó que podría seguir ejerciendo sus funciones hasta noviembre, según la legislación paraguaya, pero aseguró que decidió dar un paso al costado ahora por ética para abocarse exclusivamente a su campaña electoral.Según el cronograma electoral, las internas simultáneas partidarias serán el 18 de diciembre de 2022, mientras que los comicios generales se realizarán el 30 de abril de 2023.

