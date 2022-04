https://mundo.sputniknews.com/20220429/curso-en-linea-para-que-judios-finjan-ser-musulmanes-y-entren-al-recinto-de-al-aqsa-1124979811.html

Curso en línea para que judíos finjan ser musulmanes y entren al recinto de Al Aqsa

Curso en línea para que judíos finjan ser musulmanes y entren al recinto de Al Aqsa

TEL AVIV (Sputnik) — Un grupo que aboga para que los judíos puedan visitar el recinto de la mezquita de Al Aqsa ofrece un curso en línea sobre cómo hacerse... 29.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-29T14:25+0000

2022-04-29T14:25+0000

2022-04-29T14:36+0000

internacional

al-aqsa

musulmanes

israel

jerusalén

palestina

religión

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107459/62/1074596278_0:32:1200:707_1920x0_80_0_0_c664e9e9a8bbd6db69fad95524434baa.jpg

"Tras la capitulación del gobierno al terrorismo con su decisión de cerrar el Monte del Templo (la Explanada de las Mezquitas o Noble Santuario, como lo conocen los musulmanes) a los visitantes judíos, estamos abriendo un curso abreviado para ingresar al Monte a través de las puertas abiertas restantes al ir encubiertos mezclándose con un entorno musulmán", tuiteó el grupo Regresando al Monte esta semana.El lugar en el que están las mezquitas de Al Aqsa y el Domo de la Roca, que son el tercer lugar más sagrado del islam, tras La Meca y Medina, y un símbolo del nacionalismo palestino, pero también un lugar sagrado para el judaísmo, de hecho, es su lugar más sagrado, porque allí está el muro más exterior de lo que fueron en su momento los dos templos judíos de Jerusalén, ambos destruidos.Un cuerpo jordano custodia el lugar en el que rezan los musulmanes, y los no musulmanes, esto es, los judíos, pueden entrar en horas específicas, por una sola puerta de las 13 que existen, y tienen prohibido rezar.En la última semana, dado que en ese lugar se enciende fácilmente la mecha de la violencia en la región, el Gobierno israelí decidió no modificar el estatus quo del recinto y prohibir del todo la visita de judíos en los últimos días del mes sagrado musulmán del Ramadán.Disfraces convincentesEl extravagante curso online no es el primero de este estilo en promocionarse y tener alumnos.El año pasado, el canal 13 de la televisión israelí hizo un reportaje sobre este fenómeno y mostró cómo en un apartamento de Jerusalén se daban lecciones con líderes del mismo grupo Regreso al Monte para enseñar a los seguidores a vestirse con atuendos musulmanes tradicionales y llevar esteras de oración, cuentas de oración Misbaha e incluso libros en árabe sobre el Corán con la intención de hacer que su disfraz fuera más convincente. Además, según el informe, algunas veces, los miembros se tiñen el cabello y la barba más oscuros para parecerse más a los árabes.La semana pasada, un hombre judío fue detenido tratando de entrar en el recinto desde una de las puertas reservadas para los musulmanes. Fue visto vistiendo el atuendo tradicional emiratí, un fenómeno muy raro en el sitio. El hombre también llamó la atención porque se quitó los zapatos mucho antes de llegar a la entrada, lo que los musulmanes no suelen hacer, ya que sus pies se ensuciarían antes de entrar en el sitio.Adicionalmente, fue fotografiado sosteniendo una alfombra de cocina, en lugar de una alfombra de oración tradicional. Además, tales alfombras generalmente se sostienen sobre el hombro, y no se envuelven alrededor del brazo como lo hizo el hombre judío cuando lo arrestaron, según informaron medios israelíes.Cada vez más judíos…De acuerdo con la Fundación del Patrimonio del Monte del Templo, otro grupo judío que fomenta tales excursiones, como durante los días de Pascua de la semana pasada, unos 4.625 judíos visitaron el lugar en estos días, casi el doble de la cifra de hace tres años. En 2014, sólo 650 judíos visitaron el sitio.Los palestinos consideran que el aumento en el número de los visitantes es una violación del estatus quo, afirmación que fue desestimada por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, quien alegó que el límite de los visitantes judíos no es una ley sino una política no escrita, que, sin embargo, el gobierno está comprometido a seguir cumpliendo.No obstante, durante al menos los últimos años, los medios de comunicación han documentado regularmente casos de oración realizada en silencio por visitantes judíos solos y en grupos, bajo la pasividad de la Policía israelí e incluso de los funcionarios del Waqf islámico, el custodio jordano del lugar sagrado.

https://mundo.sputniknews.com/20220429/miles-de-personas-acuden-a-la-mezquita-de-al-aqsa-para-la-ultima-oracion-del-viernes-de-ramadan-1124968057.html

https://mundo.sputniknews.com/20220426/organizacion-islamica-llama-a-cerrar-filas-en-torno-a-jerusalen-tras-incursiones-de-israel-1124820955.html

israel

jerusalén

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dahiana Cusnir

Dahiana Cusnir

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dahiana Cusnir

al-aqsa, musulmanes, israel, jerusalén, palestina, religión, 💬 opinión y análisis