1 de mayo en República Dominicana: festejo y "reivindicación histórica" de los trabajadores

Sindicatos del país centroamericano debaten con empresarios reformas del trabajo y de seguridad social, entre otros puntos. En otro orden, la Convención Constituyente de Chile ultima detalles de cara a presentar su propuesta de la Carta Magna. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Distintas actividades se preparan a nivel mundial para la conmemoración del domingo 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador.En República Dominicana se realizará un acto en el Parque Mauricio Baéz de la capital, Santo Domingo. Lo convocan las confederaciones Nacional de Trabajadores, la Nacional de Unidad Sindical y la Autónoma de Sindicato Clasista.Las reivindicaciones refieren a reformas del trabajo y la seguridad social, así como la instrumentalización del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico, entre otros puntos.El código laboral dominicano vigente es de 1992, pero desde el sector empresarial se busca modificarlo. Por este motivo se abrió una instancia de diálogo con los trabajadores.Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), declaró a En Órbita que están de acuerdo en cambiar algunos puntos.Por ejemplo, aspectos relacionados con las negociaciones colectivas. Sin embargo, consideran que hay derechos laborales que se quieren eliminar.Ramos agregó que desde la CNTD se logró que "incluso el Gobierno se pronuncie sobre su no pretensión de eliminar esa figura del Fondo de Trabajo".Otro de los temas a abordar en los discursos del primero de mayo dominicano será la libertad sindical, a criterio de Ramos una “reivindicación histórica” en el país.Actualmente para conformar un sindicato en la nación se necesitan 21 trabajadores, pero desde las confederaciones se plantea reducir dicha cantidad de empleados."El nivel de sindicalización en el país no pudo aumentar de forma considerable. (...) El gran problema es la cultura anti sindical de los empresarios, que hemos denunciado en organismos internacionales", indicó el entrevistado.Ramos destacó que fruto de esta “cultura antisindical'' de las empresas, hace que los trabajadores "tengan miedo de organizarse ante la posibilidad de ser despedidos".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con Christophe Marchand, abogado del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), quien iniciará una acción contra Ecuador ante la ONU por persecución política.En otro orden, la Convención Constituyente de Chile ultima detalles y delibera normas de cara a la presentación de su propuesta final de la nueva Carta Magna.En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

