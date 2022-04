https://mundo.sputniknews.com/20220428/el-abogado-de-correa-iniciara-una-accion-contra-ecuador-ante-la-onu-por-persecucion-politica-1124947139.html

El abogado de Correa iniciará una acción contra Ecuador ante la ONU por persecución política

El abogado de Correa iniciará una acción contra Ecuador ante la ONU por persecución política

MONTEVIDEO (Sputnik) — La defensa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa iniciará una acción contra Ecuador por persecución política ante la Comisión de... 28.04.2022

américa latina

ecuador

rafael correa

Además, declaró que Correa puede viajar por todo el mundo, excepto al país donde proviene."La decisión belga se basa en normas europeas, eso significa que cuando se goza de esta protección, tiene el derecho a la libre circulación en toda Europa. Por otro lado, cuando se recibe el estatuto de refugiado, se puede viajar como se quiere, salvo en el país donde proviene. Correa no puede ir a Ecuador, pero sí al resto del mundo", afirmó Marchand.Marchand explicó que Correa puede viajar a todos los países, pero advirtió que en caso de que Ecuador solicite una orden de extradición al Estado en el que se encuentre el exmandatario, se pasará a una discusión jurídica, de la cual lo más probable es que pese la resolución de Bélgica.Asimismo, Ecuador podría volver a pedir una alerta roja a Interpol contra el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), pero es posible que otra vez sea anulada, agregó."Ecuador podría volver a pedirle a Interpol una alerta roja. Hace mucho tiempo que intenta mandarlas contra Correa. Puede intentarlo otra vez, pero ya mandamos un documento preventivo, diciendo que hay riesgo de que vuelva a pedir la alerta roja y nosotros pedimos que la vuelvan a suspender. Me parece claro que se va a anular", sostuvo el abogado.Marchand también aseveró que luchará para que el exmandatario pueda regresar a su país y presentarse a las elecciones.El pasado 19 de abril, los abogados de Correa informaron que Bélgica concedió al exmandatario el estatus de refugiado en ese país, en donde reside desde julio de 2017, por persecución política.En Ecuador hay una orden de extradición contra el exjefe de Estado.El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dijo el 27 de abril que el estatus de refugiado político que le otorgó Bélgica a Correa no detiene su proceso de extradición hacia el país sudamericano.El 27 de abril Correa dijo a una entrevista a Efe que quiere volver a su país y que pretende participar de las elecciones.Por su parte, Marchand consideró que la justicia ecuatoriana podría revisar sus condenas en base a la decisión de Bélgica de otorgarle asilo a Correa, las resolución de ficheros de Interpol que negó los pedidos de alertas rojas de Ecuador y de cuatro informes del relator especial de Naciones Unidas que pone en evidencia que hay "problemas estructurales en Ecuador sobre el acceso a la justicia"."Hay bastantes argumentos jurídicos en este momento para reformar la decisión interna de Ecuador, por lo que Correa podría volver a su país cuando se modifiquen las decisiones de la justicia. (…) Ya probamos la persecución política a nivel internacional. (…) El derecho internacional es más alto que las decisiones jurídicas del derecho ecuatoriano", argumentó.En septiembre de 2020, un Tribunal de Casación de Ecuador ratificó una sentencia a ocho años de prisión emitida contra Correa, su vicepresidente, Jorge Glas, y otros altos funcionarios de su Gobierno, en el caso conocido como "Sobornos 2012-2016".Desde Bélgica, país natal de su esposa, Correa ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político.

ecuador

