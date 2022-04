https://mundo.sputniknews.com/20220427/una-provincia-rusa-fronteriza-a-ucrania-reporta-incendio-en-un-deposito-de-municiones-1124874973.html

Una provincia rusa fronteriza a Ucrania reporta incendio en un depósito de municiones

MOSCÚ (Sputnik) — Un incendio se desató en un depósito de municiones en la provincia rusa de Bélgorod, limítrofe con Ucrania, declaró el gobernador de la... 27.04.2022, Sputnik Mundo

El incendio, agregó, no provocó bajas civiles ni tampoco causó daños a los edificios residenciales.Según un corresponsal de Sputnik, en el lugar del incidente no hay humo ni se escuchan sonidos semejantes a los de explosiones, por lo que parece que el fuego está casi extinguido.Los residentes de una localidad vecina informaron al corresponsal que escucharon sonidos de explosiones en la madrugada del 27 de abril.El 27 de abril un dron espía fue derribado en la provincia rusa de Vorónezh, y otro en la provincia de Kursk, ambas fronterizas a Ucrania.Los incidentes no causaron daños materiales ni personales.

