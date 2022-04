La familia de Whelan cree que Biden no tomará "decisiones difíciles" para traerlo a EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20220427/la-familia-de-whelan-cree-que-biden-no-tomara-decisiones-dificiles-para-traerlo-a-eeuu-1124896307.html

27.04.2022

La familia agrega que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) no fue capaz de tomar "decisiones difíciles" para ayudar a traer de vuelta a Paul a EEUU y que aparentemente el actual mandatario tampoco lo hará."Puede que el presidente Biden tampoco esté dispuesto a tomarlas. Esperamos no tener que depositar nuestras esperanzas en otro presidente estadounidense para que alguien haga lo correcto por Paul", agregan en el comunicado.Más temprano este 27 de abril, las autoridades rusas anunciaron la liberación de Reed, condenado en 2020 a nueve años de prisión, a cambio del piloto ruso Konstantín Yaroshenko, quien cumplía una condena de 20 años en EEUU.Los Whelan dijeron que se alegran de que Biden haya reiterado su compromiso de traer a Paul a casa, pero subrayaron que da la sensación de que su promesa de "no alejarse" de él, dada el verano boreal pasado en Ginebra, hoy se siente hueca.La familia Whelan señala que varios ciudadanos estadounidenses han sido liberados de diferentes países durante los tres años que Paul lleva encarcelado en Rusia."Nos alegramos cuando Mike White fue liberado de Irán en 2020 después de dos años. Pero Siamak y Baquer Namazi son estadounidenses que han sido retenidos por Irán desde 2015, y siguen siendo rehenes durante siete años y contando. ¿Es ese el destino de Paul? Que algunos estadounidenses —y sus familias— se salven y otros no? Una cosa está clara: es la elección del presidente", concluyen el comunicado.Yaroshenko fue detenido en Liberia en 2010 bajo sospecha de tráfico de drogas y posteriormente fue extraditado a EEUU.En 2011, un tribunal estadounidense condenó a Yaroshenko a 20 años de prisión por su presunta participación en una conspiración para introducir una gran cantidad de drogas en EEUU.El piloto ruso se declaró inocente de los cargos que se le imputaban.En junio de 2020, un tribunal de Moscú condenó a Paul Whelan a 16 años de prisión por cargos de espionaje.El acusado niega los cargos, pero no impugnó el veredicto con la esperanza de formar parte de un intercambio de prisioneros entre Rusia y EEUU.Paul Whelan es también ciudadano de Canadá, Irlanda y el Reino Unido.

