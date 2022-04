https://mundo.sputniknews.com/20220427/parlatino-venezolano-rechaza-acciones-de-eeuu-la-ue-y-la-otan-contra-rusia-1124862330.html

Parlatino venezolano rechaza acciones de EEUU, la UE y la OTAN contra Rusia

CARACAS (Sputnik) — El Grupo Parlamentario Venezolanos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño entregó a la Embajada de Rusia un acuerdo aprobado por esa... 27.04.2022, Sputnik Mundo

La representación venezolana del Parlatino aprobó el acuerdo en rechazo a las medidas contra Rusia el pasado 31 de marzo.El parlamentario destacó las consecuencias de estas medidas se observan en varios sectores actualmente podrían profundizarse en los próximos meses."Estamos viendo las consecuencias en el área alimenticia, financiera, económica y vamos a seguir viendo las consecuencias que genera la intención imperial de que se han establecido como puntos de poder otros países que no están generando una acción conflictiva contra nadie, se han convertido por su propio esfuerzo en puntos de referencia", afirmó.En tal sentido, Rodríguez destacó que es vital impulsar escenarios de diálogo que reduzcan los efectos de este conflicto entre Rusia y Ucrania.El diputado indicó que espera que las reuniones que se celebran en Alemania, en las que participan la OTAN y sus aliados "la sensatez prevalezca y no se profundice en un conflicto de estas características".Por su parte, el embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, agradeció el respaldo de Venezuela a su país y calificó las sanciones como "actos genocidas" que afectan de manera indiscriminada a los ciudadanos.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

