https://mundo.sputniknews.com/20220427/dominio-de-occidente-sobre-espacio-mediatico-global-un-peligro-mortal-1124899685.html

Dominio de Occidente sobre espacio mediático global, un peligro mortal

Dominio de Occidente sobre espacio mediático global, un peligro mortal

El dominio de Occidente sobre el espacio mediático global, tanto a través de la prensa hegemónica, como también de las redes sociales, constituye un grave... 27.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-27T18:13+0000

2022-04-27T18:13+0000

2022-04-27T18:13+0000

qué pasa

eeuu

medios

rt

sputnik (medio de comunicación)

redes sociales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1124899659_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8b7055d86dd6110f71ef5577b06ec52d.jpg

Dominio de Occidente sobre espacio mediático global, un peligro mortal Dominio de Occidente sobre espacio mediático global, un peligro mortal

En su intervención, la presidenta de la cadena teleSUR, Patricia Villegas Marín, constató que la difusión de contenidos alternativos a la narrativa 'mainstream' se convirtió en un auténtico desafío ante la brutal censura por parte de las plataformas controladas por Occidente."Esos canales de distribución no son de quien produce el contenido, son de otros, sin que sepamos exactamente quiénes son, ni qué intereses están detrás de estas grandes empresas que hoy llamamos genéricamente 'redes sociales'", manifestó la periodista, al denunciar que éstas son utilizadas como herramienta para desestabilizar Gobiernos y promover estallidos populares como las llamadas 'revoluciones 'árabes'."Con el tiempo nos dimos cuenta [de] que esa aparente euforia liberadora y democrática, tenía detrás toda una estrategia de desestabilización política pagada por miles de millones de dólares, y que no participaban solamente humanos, es decir, seres reales, sino también robots", subrayó Villegas Marín, al citar también el caso de Venezuela, "el laboratorio, el proyecto piloto para aplicar una agresión usando todas las redes sociales", donde en particular se utilizó "al sistema de estrellas musicales, los periodistas más reconocidos de América Latina y del mundo, deportistas con millones de seguidores en Instagram" y otras redes "pidiendo por la libertad" de la nación caribeña.Asimismo, la comunicadora expresó la solidaridad con los medios internacionales rusos Sputnik y RT, censurados en Occidente, calificándolo como "un corte de navaja" y "un parteaguas" respecto a "la posibilidad que tienen los ciudadanos en el mundo de escoger" y "de ver un lado de la historia, una perspectiva de la historia del conflicto en Ucrania".Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la presidencia de Managua, también rechazó el acallamiento de la prensa rusa en Occidente, al tiempo que constató que Gobiernos de Latinoamérica están afrontando la misma campaña de difamación que se está librando contra el gigante euroasiático en estos momentos."Estamos en una batalla constante para contrarrestar las campañas de mentiras y falsedades que se lanzan en contra de nuestros pueblos; estas campañas de manipulaciones, noticias falsas, fake news, montajes, coreografías y teatros prefabricados, son fenómenos que hemos sufrido en nuestros países y que buscan alterar la estabilidad, la seguridad y la paz", enfatizó.Por su parte, Pablo Córdova Parra Cargos, presidente de la Asociación Nacional de Prensa Digital Chilena y del Directorio de Fundación Diario La Razón, se mostró indignado ante el silencio cómplice de Occidente frente a los ataques contra aquellos periodistas que no sean cómodos para sus intereses.Ante los esfuerzos de amordazar a las voces alternativas, el comunicador chileno insistió en la importancia del "periodismo colaborativo". Además, coincidió en la necesidad de crear "plataformas digitales propias".

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

eeuu, medios, rt, sputnik (medio de comunicación), redes sociales, аудио