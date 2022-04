Guerra mediática: la censura a Sputnik y RT busca "mostrar una sola verdad de los hechos"

https://mundo.sputniknews.com/20220426/guerra-mediatica-la-censura-a-sputnik-y-rt-busca-mostrar-una-sola-verdad-de-los-hechos-1124860118.html

Noticias falsas asociadas a ataques ocurridos durante el conflicto en Ucrania y los montajes para inculpar a las tropas de Rusia de masacres suponen, de... 26.04.2022

Otra de las protagonistas de las grandes campa帽as medi谩ticas es la propaganda de guerra que exalta una supuesta valent铆a de los soldados de Kiev, cuando, en su mayor铆a, son "criminales y mercenarios nazis", puntualiz贸 a Sputnik el nicarag眉ense Oscar G贸mez, analista de relaciones internacionales y comunicador de la plataforma Redvoluci贸n.La narrativa de Occidente sobre la contienda en Europa del Este, a帽adi贸 el experto centroamericano, atribuye toda la 鈥巖esponsabilidad a Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, y tiene como teatro de operaciones la mente humana mediante la propagaci贸n de la posverdad y de la informaci贸n incompleta sin trasfondo pol铆tico."Para ello trabajan con las cinco agencias informativas encargadas de la distribuci贸n del 96% de las noticias internacionales y 300 corporaciones: 144 de Estados Unidos, 80 de la Uni贸n Europea y 48 de Jap贸n. Asimismo, los ataques de falsa bandera, tal como lo hicieron en Siria, son algunos de los elementos empleados para distorsionar la realidad", afirm贸.Por su parte el exviceministro ecuatoriano de Pueblos, Organizaciones Sociales y Participaci贸n Ciudadana del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), Orlando P茅rez, indic贸 a Sputnik el empleo de algunos vocablos claves en esa construcci贸n medi谩tica."La palabra invasi贸n domin贸 los titulares al comienzo, conforme avanzaron los meses, el t茅rmino desapareci贸 de ciertos encabezados o comentarios. Pero, del otro lado, las grandes cadenas contin煤an con la reafirmaci贸n y estigmatizaci贸n de su significado", asegur贸 el periodista, escritor y tambi茅n director y conductor del programa Enclave Pol铆tica, transmitido por Telesur.Mercantilizaci贸n y censuraDe acuerdo con P茅rez, el conflicto en Ucrania revela dos elementos significativos vinculados al ejercicio period铆stico y los poderes medi谩ticos que entran en juego y disputa en el orbe: primero, la comercializaci贸n y rentabilidad mercantil de la informaci贸n, pues en la medida que aumentan los ingresos, construyen mejores productos comunicativos; y el segundo, la censura.Mercantilizaci贸n y censura constituyen, entonces, los par谩metros empleados hoy por los medios hegem贸nicos para "mostrar" la realidad en Europa del Este, con el prop贸sito de generar audiencias. Tiempo antes del 24 de febrero, ya esas plataformas y canales anunciaban una supuesta invasi贸n de Rusia a Ucrania y ten铆an todo listo para la banalizaci贸n y el espect谩culo.Si no existieran plataformas alternativas en la difusi贸n de las noticias, reconoci贸 el periodista ecuatoriano, recibir铆amos una versi贸n creada a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) por Estados Unidos, mediante la cual ellos son los ganadores de las contiendas y los encargados de imponer las normas, pacificar y democratizar naciones.Desde su experiencia como director de El Tel茅grafo, primer diario p煤blico de Ecuador, P茅rez refiri贸 que los medios plegados a la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), la Uni贸n Europea y Washington destruyen par谩metros tradicionales vinculados al oficio del periodismo: "Ser ecu谩nimes, objetivos y que la verdad no se contamine".Por tanto, en este conflicto, continu贸 el experto, la gran v铆ctima es la verdad y el gran victimario es Estados Unidos, en contravenci贸n de todos los tratados y normas que ellos mismos quieren imponer, y adem谩s para los nuevos profesionales la situaci贸n constituye un aprendizaje profundo y urgente sobre qu茅 es el buen periodismo y c贸mo entender los poderes medi谩ticos globales.Opini贸n p煤blica internacionalSeg煤n P茅rez, los reporteros con acceso a Kiev y a la regi贸n del Donb谩s detectaron dos cuestiones: el conflicto no es como Occidente lo pinta, en primer lugar, porque no existen esas grandes masacres, presentes con anterioridad en invasiones a Afganist谩n, Irak y Libia, y no hay evidencia de que el ej茅rcito ruso atacara poblaciones ucranianas.Sumado a ello, algunos conocieron in situ que los or铆genes de la crisis datan de 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania contra el presidente V铆ktor Yanuk贸vich (2010-2014) y comprobaron que el nazismo no estaba muerto, el poder del fascismo en ese pa铆s europeo y c贸mo esas ideolog铆as y sus defensores se camuflan bajo los conceptos de liberalismo y libertad.Muy pocos medios, se帽al贸 el escritor ecuatoriano, abordaron, contaron o documentaron el conflicto desde sus or铆genes. Muestra de ello es que, tras el 24 de febrero 煤ltimo, aumentaron las visualizaciones del documental Ucrania bajo el fuego, producido por el director estadounidense Oliver Stone.驴Batalla medi谩tica?El analista nicarag眉ense Oscar G贸mez advirti贸 sobre la presencia de una batalla medi谩tica entre quienes dominan las grandes cadenas de noticias y los medios alternativos, encargados del combate a las matrices de opini贸n "sesgadas y falsas" difundidas por Occidente y EEUU. "La plataforma digital Redvoluci贸n, a la cual pertenezco, fue censurada por ellos en su momento".El experto argument贸 que el control de la informaci贸n y la propaganda son esenciales en escenarios b茅licos y se convierten en armas de guerra m谩s eficaces que las convencionales. Subray贸 que el uso persuasivo de esas herramientas devienen en elementos primordiales para minar y destruir la moral del enemigo mediante la denominada "guerra psicol贸gica".Por otro lado, hicieron caso omiso a las violaciones cometidas en las regiones de Donetsk y Lugansk por el Gobierno de Ucrania y ocultan el factor geopol铆tico de este conflicto: debilitar a Rusia en los 谩mbitos econ贸mico, financiero, pol铆tico, militar y social, debido a su influencia el mundo.

