https://mundo.sputniknews.com/20220426/militares-colombianos-reconocen-ante-tribunal-de-paz-responsabilidad-en-falsos-positivos-1124853205.html

Militares colombianos reconocen ante tribunal de paz responsabilidad en "falsos positivos"

Militares colombianos reconocen ante tribunal de paz responsabilidad en "falsos positivos"

BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de paz) de Colombia realiza este 26 y 27 de abril una histórica audiencia pública en la... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T20:47+0000

2022-04-26T20:47+0000

2022-04-26T20:47+0000

américa latina

colombia

justicia especial para la paz (jep)

tribunal

falsos positivos

ejecuciones extrajudiciales

ejército de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107065/99/1070659996_0:407:4737:3072_1920x0_80_0_0_d42f872570f918e8a4078a9cd7fa77c5.jpg

"Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Ante ustedes la historia está en marcha", indicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, desde Ocaña, Norte de Santander (noroeste), donde se realiza la audiencia.El grupo de 10 militares retirados y el civil fueron imputados por la JEP por haber participado de los asesinatos de civiles inocentes en Catatumbo para ser presentados como delincuentes dados de baja en combate.De acuerdo con la JEP, al menos 6.402 personas en todo el país fueron víctimas de este delito, que los militares cometieron entre 2002 y 2008, con el fin de obtener ascensos y otros beneficios dentro del cuerpo.El tribunal de paz, surgido tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) cuenta con un macrocaso dedicado exclusivamente a la investigación de esta conducta, denominado "Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado". ReconocimientoEl primero en hablar fue el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, quien era cabo primero en los años en los que ocurrieron los hechos.El segundo en hacer uso de la palabra fue el capitán retirado Daladier Rivera Jácome."Acudo con el fin de reconocer mi responsabilidad como máximo responsable a título de coautor por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Me declaro responsable frente a los hechos y lo que me imputa la JEP", expresó.Rivera Jácome solicitó a Villamir Rodríguez, una víctima sobreviviente que entregó su testimonio, que se pusiera de pie en la audiencia y le pidió perdón por haberlo detenido y, posteriormente, fabricar falsas pruebas para que fuera capturado.En tercer lugar habló Rafael Antonio Urbano, quien era sargento segundo del Ejército cuando se cometieron las ejecuciones en el Catatumbo.En su declaración, Urbano mencionó que en algunos de estos asesinatos participó un actual miembro del Ejército, el mayor Velandia, "quien próximamente será general de las Fuerzas Militares y no está vinculado en este proceso, siempre se ha escabullido".La audiencia todavía se está realizando y continuará este 27 de abril.La JEP informó en Twitter que con "la Audiencia de Reconocimiento no se cierra el Caso 03 que investiga 'falsos positivos' en el Catatumbo"."Después de esta diligencia la JEP evaluará los reconocimientos y emitirá la Resolución de Conclusiones para que el Tribunal de Paz imponga las sanciones que corresponden", publicó el tribunal.Previo a las intervenciones por parte de las comparecientes, la magistrada Catalina Díaz leyó los nombres de las 120 víctimas de "falsos positivos" en el Catatumbo.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/falsos-positivos-en-colombia-los-campesinos-no-mienten-siempre-hay-que-creerles-1119422098.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, justicia especial para la paz (jep), tribunal, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, ejército de colombia