Lo que se sabe del plan de AMLO para hacerle frente a la inflación en México

"Ningún país puede salir adelante si no produce, y en estos momentos es fundamental sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar arroz, no depender. Así como debemos de ser autosuficientes en energéticos, tenemos que ser autosuficientes en alimentos, y eso es lo que estamos tratando ahora, fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica", dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este 25 de abril.