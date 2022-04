https://mundo.sputniknews.com/20220426/diputado-venezolano-las-sanciones-buscan-presionar-a-rusia-para-que-deje-de-luchar--1124812370.html

Diputado venezolano: las sanciones buscan presionar a Rusia para que deje de luchar

CARACAS (Sputnik) — Las medidas que imponen sanciones de Estados Unidos contra Rusia intentan presionar a la nación euroasiática para que cese en la defensa de... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T00:31+0000

2022-04-26T00:31+0000

2022-04-26T00:31+0000

américa latina

venezuela

rusia

sanciones

📈 mercados y finanzas

cooperación

"En primer lugar debemos decir que las llamadas sanciones, que en realidad son medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Rusia, en estos momentos buscan coaccionar, presionar, extorsionar a Rusia para que abandone la lucha legítima que ha tenido en defensa de su patria y de su territorio", indicó el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se agudizaron luego de que la nación euroasiática lanzó el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania.Desde ese entonces se activaron más de 6.650 nuevas medidas restrictivas contra el país eslavo, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.Según la base de datos castellum.aI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.En ese sentido, Gil manifestó que Estados Unidos aplica esta política de sanciones contra los países que no se alinean a sus intereses."Países que luchan a favor de su independencia como Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, por la autodeterminación de los pueblos, por el progreso económico, son sancionados por Estados Unidos para coaccionar, repito, porque no se alinean, porque no están alineado con las políticas de Washington", señaló Gil.Aliado estratégicoEn los últimos 20 años, Rusia y Venezuela han reforzado sus relaciones diplomáticas y comerciales, por lo que cualquier medida contra Moscú afectará también a la nación caribeña."Por supuesto que a Venezuela, que es un aliado estratégico de Rusia, va tener impacto no solo en el turismo, sino en todos los convenios de cooperación que venimos realizando con Rusia, Rusia es uno de nuestros principales aliados junto a China, en materia médica, en materia de luchar contra el bloqueo impuesto los Estados Unidos, en la cooperación energética, pero también en la cooperación técnica, tecnológica, científica", manifestó.Sin embargo, el presidente de la Comisión Permanente de Administración de Servicios de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) explicó que la cercanía que existe entre ambos Gobiernos, permitirá también hallar vías para que el impacto sea menor.De igual forma, ambas naciones estudian aplicar en su intercambio comercial el sistema de pagos rusos llamado MIR, para hacer frente al bloqueo de interconexión bancario SWIFT, que afecta a ambas naciones.Caracas y Moscú firmaron en octubre pasado nueve acuerdos en materia de cooperación energética, finanzas, cultura, deporte, salud, turismo y comunicación, como parte de la XV Comisión Intergubernamental de Alto Nivel.Estos nuevos documentos, se suman a los 264 acuerdos en 20 áreas estratégicas que han suscrito estas naciones en los últimos 20 años.Más unidosEn ese contexto, el legislativo venezolano consideró que las relaciones entre Rusia y Venezuela se fortalecerán."Se va ver también afectada Venezuela producto de estas medidas que sin dudas vamos a seguir fortaleciendo los lazos de amistad y de cooperación para fortalecernos en la lucha antiimperialista y por un mundo multipolar".El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado en varias ocasiones que Rusia se convirtió en un socio estratégico para hacer frente a las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y algunos países de Europa.Venezuela enfrenta un bloqueo económico y más de 500 sanciones desde el año 2015, cuando el expresidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), declaró a la nación sudamericana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para su país.

