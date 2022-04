https://mundo.sputniknews.com/20220422/confirman-el-hallazgo-del-cuerpo-de-debanhi-escobar-joven-mexicana-desparecida-1124700020.html

Confirman el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, joven mexicana desparecida

Confirman el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, joven mexicana desparecida

El cuerpo localizado dentro de una cisterna de un motel de Laredo corresponde a Debanhi Escobar, joven desaparecida el pasado 8 de abril, informa el... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T13:06+0000

2022-04-22T13:06+0000

2022-04-22T13:28+0000

américa latina

méxico

feminicidios

nuevo león

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1124701736_0:0:979:551_1920x0_80_0_0_4741c9e7b9f97cc0b20cd4aa03d4d8d8.jpg

Durante la conferencia matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de este 22 de abril, Mejía explicó que el cuerpo fue hallado en el motel Nueva Castilla, muy cerca del lugar donde le habrían tomado la foto que se viralizó en redes sociales.El subsecretario señaló que aún faltan realizar pruebas para confirmar la identidad del cuerpo; sin embargo, el cadáver lleva la ropa de la joven de 18 años y en la cisterna se encontraron varios de sus objetos personales.Cabe señalar que en días recientes se cateó una empresa transportista que estaba cerca de la zona, ya que en cámaras de seguridad aparecía la joven entrando durante la madrugada que desapareció.Al respecto, el mandatario mexicano lamentó el hecho e hizo un llamado a que no haya impunidad en el caso. Asimismo, no quiso pronunciarse respecto a si el caso se investiga como homicidio o como un accidente.'Mi hija está muerta' Mario Escobar, padre de la joven Debanhi, confirmó que reconoció el cadáver localizado y consideró que se equivocó al confiar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León."Estoy molestó porque me equivoqué creí en la fiscalía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Nunca me pasaron los tomos, copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder porque no hicieron su trabajo", declaró Escobar a medios de comunicación afuera del hotel donde fue hallado el cuerpo.Además, el padre de familia exigió que se aclaren las inconsistencias de la investigación, entre ellas, por qué faltan 12 minutos de la grabación de las cámaras de seguridad de la empresa transportista cercana a la zona.

https://mundo.sputniknews.com/20220422/active-mi-boton-de-panico-y-no-responden-madre-buscadora-en-mexico-denuncia-amenaza--1124683763.html

méxico

nuevo león

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, feminicidios, nuevo león