Boric compara sus primeras semanas con el despegue de un avión entre turbulencias

SANTIAGO (Sputnik) — Ciertos traspiés y algunas controversias protagonizadas por la administración del presidente de Chile, Gabriel Boric, durante sus primeras...

Errores, declaraciones equivocadas y una acérrima posición contra un popular proyecto en el Congreso produjeron un descenso en picada de la aprobación ciudadana de Boric. El jefe de Estado inició su mandato con 50% de respaldo y solo 20% de rechazo, y esta semana las encuestadoras revelaron que el apoyo se redujo a 44% y la desaprobación se infló hasta 41%.Consciente de las encuestas, el presidente reconoció a Canal TVN que buena parte de la culpa es por "errores propios", y prometió fortalecer a sus equipos y dar lo mejor de sí. "Enmendaremos el rumbo para seguir con el programa de transformaciones que nos encomendó el pueblo de Chile", juró.Se acabó la luna de mielUno de los rasgos que más valoran los chilenos del mandatario son sus salidas de libreto en actos oficiales. Es común ver al presidente rompiendo protocolos y acercándose a sus adherentes para estrechar manos, intercambiar unas palabras y hasta recibir regalos de los más fanáticos, diferenciándose ampliamente del estilo recatado y más conservador del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).El 12 de abril, el mandatario participó en una actividad en un colegio de Cerro Navia, uno de los barrios más pobres de Santiago, y fiel a la costumbre no quiso culminar la visita sin aproximarse a sus partidarios que lo esperaron a la salida. En eso, una mujer gritó: "Presidente, eres entero amarillo", un apelativo que acuñaron los sectores más izquierdistas para criticar una supuesta moderación del mandatario."Socia, ¿quiere conversar o quiere solo gritar?", respondió coloquial el presidente de la República. "Yo no hablo con amarillos", retrucó ella desde la calle, lo que molestó a Boric y lo llevó a proferir unas palabras por las que posteriormente recibió críticas: "Entonces salga de acá", dijo ofuscado.Algo más grave sucedió esta semana en Coquimbo (norte), cuando el presidente se acercó a la valla que lo separaba de sus adherentes y comenzó a repartir saludos. Un hombre, infiltrado entre la multitud, le lanzó una piedra que le rozó la cabeza y golpeo a uno de sus asesores, lo que activó un protocolo de seguridad para sacar al mandatario del lugar.Consultada por estas y otras situaciones, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo en entrevista con CNN Chile: "La época de la luna de miel del Gobierno se acabó".El vuelo que no fueLas primeras dos crisis importantes del Gobierno tuvieron como protagonista a la misma autoridad: la ministra del Interior, Izkia Siches. El 14 de marzo efectuó un viaje a La Araucanía, en el sur del país, para comenzar una ronda de diálogos con las comunidades frente a la ola de violencia rural que atraviesa la zona. No obstante, fue recibida con balazos al aire por agrupaciones indígenas que no aprobaron su visita. A Siches se le acusó de no haber planificado correctamente la seguridad del viaje.A comienzos de abril, Siches lideró una exposición sobre las tareas de su cartera en la Cámara de Diputados, y en medio de su presentación denunció que durante la administración de Piñera se organizó un fallido traslado de migrantes venezolanos donde se desperdiciaron millones de pesos fiscales."Mis felicitaciones al Gobierno anterior, que tuvo la capacidad de tapar esto con tierra, no sé cómo", dijo, e ironizó: "Si nosotros hiciéramos eso mismo, seríamos portada de La Segunda [un diario nacional] el mismo día".Pero la ministra se equivocó. Ese vuelo, en realidad, nunca se concretó y no hubo gasto fiscal alguno.Las críticas contra Siches apuntaron principalmente al impulso de hacer una acusación sin informarse acabadamente sobre el caso y también, por el tono burlesco que ocupó. Varios parlamentarios de oposición exigieron que la doctora diera un paso al costado, Boric tuvo que acudir en su defensa y explicar que aún contaba con su confianza, Siches redactó un comunicado pidiendo disculpas y actualmente hay una investigación en curso de la Fiscalía para esclarecer de dónde surgió la errada información.DíscolosUn nuevo retiro, una nueva pesadilla. Así como los primeros cuatro proyectos que permitieron retiros anticipados de fondos de pensiones durante la pandemia complicaron a Piñera, el quinto proyecto desestabilizó de manera importante a Boric. Estas dos últimas semanas el mandatario perdió el control de la agenda pública y debió concentrar la mayor parte de sus esfuerzos y gestiones en intentar frenar la moción.Los asesores de Boric se deshicieron en llamados a los parlamentarios de su sector para evitar que votaran a favor, bajo el argumento de que un nuevo retiro aumentaría los niveles de inflación en el país. El mandatario presentó además, a última hora, una iniciativa paralela para evitar el arrollador avance del proyecto, un retiro acotado con condiciones específicas para deudores.Las gestiones rindieron frutos, ya que el 20 de abril la Cámara de Diputados rechazó ambos proyectos, descartando un nuevo retiro. Pero la situación dejó graves fisuras en el Ejecutivo.Una de ellas fue el debilitamiento de la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, un firme opositor a la política de los retiros, que debió ceder cuando Boric presentó una iniciativa alternativa. Por su parte, el trabajo del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, también quedó en entredicho al no poder alinear a los parlamentarios de su sector, cuya tarea le correspondía.Sorpresivamente, nueve diputados de izquierda y 22 de centroizquierda desconocieron la postura del oficialismo y votaron a favor de un nuevo retiro, mientras que 11 parlamentarios del mismo sector se abstuvieron.Todo parece apuntar a que los parlamentarios díscolos al Gobierno de Boric no serán pocos ni fáciles de cautivar, y serán necesarios muchos más litros de café y horas de reuniones para lograr acercamientos, si es que el mandatario desea impulsar su agenda de reformas en el Congreso.

