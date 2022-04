https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-razon-por-la-que-amlo-respeta-al-expresidente-pena-nieto-1124653029.html

La razón por la que AMLO respeta al expresidente Peña Nieto

Aunque lo demandó por traición a la patria y fue uno de sus más férreos opositores, el mandatario Andrés Manuel López Obrador reconoció que el expresidente priista fue justo al no querer participar en una campaña en su contra en 2018. En su conferencia de prensa del 21 de abril, López Obrador dijo que respeta a Peña Nieto por su actitud democrática, que demostró en las elecciones presidenciales de hace cuatro años, cuando un grupo de políticos buscó a toda costa evitar que el tabasqueño llegara a Palacio Nacional. Según el mandatario, un grupo de políticos y empresarios "neoliberales" —como Claudio X. González, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari— le propuso a Enrique Peña Nieto —cuando éste todavía era presidente— que se adhiriera a una campaña en contra del obradorismo para evitar que Morena arribara a la Presidencia. "Primero le ofrecieron [a Peña Nieto] que ellos se encargaban de hacer a un lado a José Antonio Meade [en ese entonces candidato del PRI, PVEM y PANAL], para que el candidato único fuera [Ricardo] Anaya", contó. El objetivo, dijo, era que toda la oposición se uniera para que López Obrador no triunfara en los comicios pese a que casi todas las encuestas lo colocaban en la cima de las intenciones de voto de la ciudadanía mexicana. "Tengo información que no aceptó el presidente Peña", comentó.

