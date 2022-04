México entregó un tesoro de litio a empresas extranjeras durante Gobierno de Peña Nieto

https://mundo.sputniknews.com/20220419/mexico-entrego-un-tesoro-de-litio-a-empresas-extranjeras-durante-gobierno-de-pena-nieto-1124557263.html

Durante el sexenio del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto se otorgaron permisos a empresas de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y China para la... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Lo anterior forma parte de un análisis realizado por el partido Morena sobre la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que fue aprobada este 18 de abril por la Cámara de Diputados y con la cual se busca establecer que el litio sólo podrá ser explotado por el Estado.Según el estudio, actualmente existe 31 proyectos de exploración de litio en estados como Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Baja California y Coahuila, realizados por empresas canadienses como One World Lithium, Organimax Nutient Corp, y Radius Gold Inc.; por inglesas como Alien Metals Ltd., y por empresas con capital canadiense y australiano como Infinite Lithium Corp y Lithium Australia NI."En el mundo se llevan a cabo alianzas estratégicas entre empresas de tecnología y compañías de exploración de litio con la finalidad de garantizar el suministro del mineral a proveedores de baterías y fabricantes de vehículos eléctricos", se lee en el análisis.De acuerdo con un estudio de Trading Economics, en tan sólo 16 meses el valor del litio aumentó 11 veces al pasar de 7.145 dólares a finales de 2020 a 78.066 dólares en abril de 2022.El reporte Perfil de mercado del litio, de la Secretaría de Economía, estima que San Luis Potosí y Zacatecas tienen un potencial de explotación de 8 millones de toneladas de litio.Sin embargo, y a pesar del enorme interés por el mineral, muchos de los yacimientos de dichos estados, así como de Zacatecas y Sonora, siguen en etapas de exploración por lo que incluso en años como el 2018 no reportaron ningún tipo de producción.

