Australia no va a interferir en la extradición de Assange a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Australia declaró que no va a intervenir en la extradición de Julian Assange a EEUU, informa AAP. 21.04.2022

El ministro también expresó la esperanza de que el sistema trabaje de manera apropiada, transparente e independiente.A su vez, la senadora del opositor Partido Laborista Penny Wong opina que el Gobierno necesita recibir del Reino Unido y EEUU garantías de que el ciudadano australiano Assange será tratado "de manera justa y humana".Al mismo tiempo el vice primer ministro de Australia, Barnaby Joyce, anteriormente llamó a cesar el proceso de extradición de Assange, señala el diario.Desde el punto de vista de Joyce, Assange no robó los archivos secretos de EEUU, solamente los publicó, lo que no representaba una violación de las leyes australianas de aquel entonces, e incluso no estaba en EEUU en el momento en el que los datos fueron publicados.El senador del Partido de los Verdes Peter Whilsh-Whilson también se opuso a la extradición, llamando a "apoyar la libertad de prensa y a los que llevan a las autoridades a la justicia".El 20 de abril la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, emitió una orden de extradición a Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks.Ahora la orden se enviará a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, para su aprobación.Sin embargo, la defensa del informático australiano puede presentar sus argumentos ante Patel con fecha límite el próximo 18 de mayo.EEUU reclama la extradición del informático para juzgarle por 17 presuntos delitos en violación de la ley de Espionaje de 1917, y uno de intromisión informática.Las imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años de prisión, se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que desvelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

