Conoce el alimento que puede ayudarte a reducir riesgos de demencia

Su consumo también es bueno para prevenir enfermedades a la vista, colesterol, ayudar en el desarrollo del embarazo y el crecimiento de los niños. Una nutricionista explica los motivos.

Expertos españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge y el Instituto Catalán de Oncología detectaron que el consumo de huevo puede causar efectos neuroprotectores. Y en consecuencia, tener un menor riesgo de padecer demencia.El estudio publicado en la revista Frontiers in Nutrition implicó el seguimiento de 25.000 españoles de entre 30 y 70 años, durante dos décadas. A través de cuestionarios se analizaron los alimentos que ingerían. Del total, 770 sufrieron demencia. 520 de ellos tuvieron alzheimer.Para entender cómo el consumo de huevos puede interferir en estos resultados, conversamos con la peruana Roxana Fernández, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.Además, este alimento tiene una serie de beneficios en otros aspectos de la salud humana como la vista, el colesterol. O juega un papel relevante en el desarrollo en el caso de niños, adolescentes, y embarazadas."Hay una falsa creencia de que el consumo de huevos afecta al colesterol, pero esto no tiene sustento científico”, explicó Fernández sobre algunos mitos vinculados a la afectación que puede generar en este sentido.La nutricionista explicó que se trata del "colesterol bueno". Y por ello la regularidad de su consumo debe moderarse teniendo en cuenta las características físicas, patologías y la alimentación de la persona, entre otros aspectos.Algunos datos interesantes para también tener en cuenta es que la mitad de la proteína de un huevo se encuentra en la clara. Mientras que en la yema, los huevos contienen más calorías y grasas, explicó Fernández.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

