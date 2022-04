https://mundo.sputniknews.com/20220419/israel-evalua-desaconsejar-a-israelies-viajar-a-catar-para-la-copa-mundial-de-futbol-2022-1124565307.html

Israel evalúa desaconsejar a sus ciudadanos viajar a Catar para la Copa Mundial de fútbol 2022

TeL AVIV (Sputnik) — La oficina antiterrorista de Israel está considerando advertir a los israelíes que no viajen a Catar para la Copa del Mundo en noviembre... 19.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-19T17:41+0000

2022-04-19T17:41+0000

2022-04-19T17:44+0000

internacional

oriente medio

israel

⚽ deportes

catar

Actualmente Israel no recomienda viajar a ese destino, salvo que se trata de un viaje esencial porque argumenta que, en esa nación del Golfo Pérsico, Irán ejerce una influencia considerable.Casi 15.000 israelíes ya han comprado boletos para la Copa Mundial 2022, programada para noviembre y diciembre, informó el diario Israel Hayom.Las agencias de viajes predicen que entre 25.000 y 30.000 israelíes podrían viajar allí para el torneo de fútbol, y el Gobierno teme que puedan convertirse en objetivos fáciles para Irán o sus representantes. Sin embargo, Israel aún no ha elevado su nivel de advertencia de 3 a 4, el grado más alto.Por su parte, el ex jefe de la oficina antiterrorista, Nitzan Uriel, que emite advertencias de viaje, dijo en una declaración al infomrativo del canal 12 que es demasiado pronto para emitir algún tipo de advertencias para el Mundial y sugirió que, de emitirse, debería ser más cerca del evento y con reembolso a quienes ya compraron los boletos.Según Uriel, con la excepción de los Juegos Olímpicos de 1972, los grandes torneos deportivos internacionales normalmente no son los principales objetivos terroristas.

israel

catar

oriente medio, israel, ⚽ deportes, catar