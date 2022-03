https://mundo.sputniknews.com/20220330/maduro-llama-a-crear-un-nuevo-sistema-de-pago-internacional-1123813649.html

Maduro llama a crear un nuevo sistema de pago internacional

Maduro llama a crear un nuevo sistema de pago internacional

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la necesidad de crear un nuevo sistema de pagos internacional diferente al SWIFT que... 30.03.2022

SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional."A Venezuela se la sacó del sistema SWIFT y no queremos volver, estamos bien como estamos, pero se le sacó por razones ideológicas, políticas, partidistas, para que el Gobierno se derrotara, para que se armara una hecatombe económica, para buscar un cambio de régimen", expresó Maduro.El jefe de Estado recordó que a través de las sanciones de Estados Unidos emitidas en 2017 a su país se le prohibió vender su crudo a empresas y personas que utilicen el sistema financiero de esa nación."A Venezuela se le prohibió vender el petróleo, crueles, tantas agresiones, crueles, injustas, criminales, hemos sufrido, y cuántos de los países representados aquí también los han sufrido, pero que hemos aprendido", agregó.El Gobierno venezolano ha asegurado que en cinco años contra su país se han aplicado más de 500 sanciones que han golpeado su economía.En el año 2019, Maduro anunció que analizaba integrarse al sistema de pagos de Rusia llamado Mir y recientemente la embajada del país euroasiático en Venezuela, confirmó que la nación caribeña estaba avanzando hacia su implementación.Sin embargo, esta decisión debe ser aprobada por el Banco Central de Venezuela, el cual hasta el momento no se ha pronunciado.Tras la operación especial militar de Rusia en Ucrania varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial del país del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin. Venezuela y Sudáfrica exploran inversiónNicolás Maduro anunció que su Gobierno y Sudáfrica realizan la exploración de inversiones en el área de minería y petróleo para el desarrollo económico de ambos países.Maduro encabezó el acto de despedida del embajador de Sudáfrica en Caracas, Joseph Nkosi, donde aseguró que las relaciones entre estos países se encuentran en su mejor momento."Hoy por hoy como nunca antes Venezuela tiene las relaciones más estrechas de mayor confianza y más sólidas con Sudáfrica que jamás hayamos tenido (…) Sudáfrica juega un papel desde el Sur de la madre África, un papel preponderante, de liderazgo", comentó.El mandatario anunció que próximamente visitará Sudáfrica, junto a una alta comisión de esta nación sudamericana "para seguir construyendo la relación".

