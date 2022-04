https://mundo.sputniknews.com/20220418/el-bono-pan-la-propuesta-de-los-panaderos-peruanos-ante-la-crisis-internacional-1124528564.html

El 'Bono Pan', la propuesta de los panaderos peruanos ante la crisis internacional

El 12 de abril, el Congreso peruano exoner贸 el Impuesto General a las Ventas (IGV) a varios productos de consumo b谩sico como el pollo, el az煤car, los huevos, los fideos y el pan, como forma de contrarrestar la suba de precios ocasionada en el marco de la crisis internacional.Si bien la exoneraci贸n alcanz贸 a los panificados, no fue suficiente para los productores. P铆o Pantoja, dirigente de la Asociaci贸n Peruana de Empresarios de la Panader铆a (Aspan), dijo a medios locales que "en el mejor de los casos, estar铆a beneficiando a la gente de altos ingresos econ贸micos y no, necesariamente, a la de bajos recursos鈥.Para el representante gremial, en la medida no se tom贸 en cuenta al sector."Los panaderos venimos subvencionando hace m谩s de dos a帽os el precio del pan", reclam贸 Pantoja, se帽alando que el precio de los insumos se eleva cada vez m谩s.El productor explic贸 que, en parte, la suba de los panificados es consecuencia de los efectos por las sanciones a Rusia debido al conflicto en Ucrania y el aumento del precio del petr贸leo, el trigo y el aceite.Por este motivo, desde Aspan se busca la aprobaci贸n de un subsidio al pan que contemple el acceso del alimento elaborado a base de quinua y kiwicha (conocida tambi茅n como amaranto) 鈥攁mbos elementos emblem谩ticos de la tradici贸n gastron贸mica de Per煤 y de mayor valor nutritivo鈥, a las poblaciones m谩s vulnerables.La medida tambi茅n fue propuesta por los panaderos hace dos a帽os, al inicio de la pandemia de COVID-19. Para Pantoja, este subsidio tendr铆a mayor impacto en las econom铆as familiares que la exoneraci贸n del IGV.El presidente de Aspan asegura que la implementaci贸n del 'Bono Pan', como bautizaron la propuesta, es un camino para asegurar el acceso al alimento frente al aumento de precios de los insumos de panader铆a.En caso de aprobarse, las familias recibir谩n una tarjeta que podr谩 ser usada 煤nicamente para la compra de pan en panader铆as que est茅n formalizadas.

