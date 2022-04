https://mundo.sputniknews.com/20220415/iniciativa-de-retiro-de-fondo-de-pensiones-del-gobierno-de-chile-a-quien-favorece-1124432974.html

Iniciativa de retiro de fondo de pensiones del Gobierno de Chile: ¿a quién favorece?

Iniciativa de retiro de fondo de pensiones del Gobierno de Chile: ¿a quién favorece?

Horas antes de que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile votara el proyecto de quinto retiro de fondo de pensiones, el Gobierno... 15.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-15T13:00+0000

2022-04-15T13:00+0000

2022-04-15T13:00+0000

américa latina

chile

afp

reforma previsional

gobierno de chile

gabriel boric

💬 opinión y análisis

fondos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1124433498_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_369f75d1a0c885cb9c76ee9dc36944e1.jpg

El martes 12 de abril el Gobierno de Gabriel Boric ingresó un proyecto alternativo de "retiro acotado" de fondo de pensiones que focaliza los criterios para que las personas puedan sacar sus fondos, iniciativa que busca impedir la aprobación de un quinto retiro, moción impulsada por un grupo de parlamentarios oficialistas y de oposición, que aún se discute en el Congreso del país sudamericano.El proyecto de Ejecutivo, presentado horas antes de que se votara la moción en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, define casos excepcionales en que se autoriza el retiro del 10% de los fondos que tienen los afiliados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).Dineros que no podrán ser ocupados a libre disposición como los retiros anteriores, sino para pagar deudas de pensión alimenticia, de servicios básicos y de salud, ahorros en subsidios específicos para la vivienda, además de pago de créditos hipotecarios.Esta limitación en términos de desembolsos de fondos, según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un evento con empresarios, es de una envergadura menor a lo propuesto por los parlamentarios. "Yo diría que, en términos de liquidaciones de fondos, no es más de la décima parte de lo que habría requerido un retiro masivo e incondicional".Por su parte, Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, explicó que la idea es "evitar a toda costa que haya situaciones que incrementen más la inflación, pero también atender lo que viven mujeres y trabajadores del país".Opinión muy distinta tiene respecto a esta iniciativa la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras (CCTT), quienes como organización sindical que reúne a más de 20.000 afiliados consideran que la propuesta del Gobierno como alternativa al quinto retiro "es una burla para la población y las y los trabajadores que votaron por este Gobierno"."Siendo que ellos mismos, de partidos de oposición al Gobierno de [Sebastián] Piñera, fueron impulsores y aprobaron todos los retiros entre el año 2020 y 2021, debido a la crisis que el pueblo estaba pasando y que continua profundizándose con el actual contexto de las alzas de consumos básicos y los servicios básicos", señala a Sputnik Ramón López, encargado de relaciones sociales de la CCTT y presidente del sindicato nacional nº 1 de trabajadores de la empresa SGS Minerals Services.Consultado justamente por este cambio de postura de quienes hoy son parte del Gobierno, considera que, por un lado, esto responde a la estructura económica del país sudamericano."En este país gobiernan las grandes empresas, que son, de acuerdo con Impuestos Internos, 2.155 empresas, entre ellas del Grupo Luksic, Paulmann, Matte, los Falabella, Walmart. Estos dueños determinan a los Gobiernos, los condicionan, al final son títeres. Por lo tanto, todas sus políticas son para aumentar más sus riquezas en detrimento de las y los trabajadores y el pueblo que, para sobrevivir, millones tienen que salir a vender en las calles"."Por otro lado, la poca convicción de estos partidos que se hacen llamar de izquierda y que los medios de comunicación así los encasillan. Ese es el juego de la clase dominante, de tener dos grupos que los representa. La derecha tradicional, y la socialdemocracia de derecha que hoy es una continuadora de la vieja Concertación (1990-2010)", opina el dirigente sindical.No solo desde el mundo sindical y social han surgido las críticas a la propuesta del Ejecutivo, también desde los economistas y del Banco Central, entidad dirigida por el propio Marcel hasta que fue designado ministro de Hacienda.Desde una mirada distinta a la de los trabajadores, la actual presidenta de la entidad bancaria, Rosanna Costa, se refirió a la propuesta durante un seminario sobre proyecciones económicas, organizado por la Asociación de Empresas de la V Región. Allí señaló que "el nuevo proyecto es un retiro de fondos de pensiones, más acotado, pero es un retiro. Y como tal, es un retiro que jibariza el mercado de capitales en el largo plazo".Retiro para pagar deudasCon este retiro acotado se moverían 3.000 millones de dólares, según explicó el ministro de Hacienda, quien aseguró en la Cámara de Diputados y Diputadas que "su impacto sobre las tasas de interés y variable sería significativamente menor", debido a la focalización de las personas que podrán hacer uso de sus fondos.El proyecto, que fue ingresado con gran celeridad por el Ejecutivo y que no implicaría mayor gasto fiscal, define casos excepcionales en los cuales se autoriza hacer un retiro del 10% de los fondos que tienen los afiliados a las AFP, con un máximo y mínimo de dinero, tal como había sido en los giros anteriores, así como el tiempo para el que se podrá solicitar —dentro del plazo de un año desde publicada la ley—.Es justamente esta focalización de los cotizantes en las AFP para que paguen sus deudas lo que más ha generado la crítica de los sectores de izquierda, incluso en quienes son parte de la coalición de Gobierno como es el caso del alcalde comunista de la comuna de Recoleta en Santiago, Daniel Jadue, que cuestionó la iniciativa del Ejecutivo señalando que "más parece un salvataje al sector financiero".Para Pamela Jiles, impulsora de todos los retiros y parlamentaria del Distrito 12-Región Metropolitana, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo es "una transferencia directa a la banca. Una nueva forma de lucro"."Nos tratan como niños de pecho"Frente al detalle de esta propuesta y sobre qué adolece el discurso del nuevo Gobierno sobre el sistema previsional, Ramón López es categórico: "Echamos de menos en el discurso de Boric las demandas centrales que se instalaron en la revuelta del 18 de octubre. En cuanto a las jubilaciones, no hay un pronunciamiento que se manifieste como un gobierno para los trabajadores y trabajadoras, sino un Gobierno de continuidad del modelo".López acusa de fascista el actuar del actual Gobierno respecto al pueblo, "cuando le imponen que, para sacar dinero, deben cancelar las deudas a los bancos, a la salud entre otros grandes consorcios. El dinero no va a pasar por los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, va a pasar directamente a estas empresas, nos tratan como de niños de pecho".Lo que le llama la atención al encargado de relaciones sociales de la CCTT es que la autoridad sostenga que deben mantener un equilibrio fiscal, "pero entregan millonarios subsidios a las grandes empresas como el Transantiago [sistema de trasporte privado de la capital chilena], las empresas forestales entre otras. Hablan y se expresan de la misma manera que los Gobiernos anteriores".Finalmente, el dirigente sindical considera que el mejor sistema de pensiones parte con un aumento significativo de los salarios. "Si eso no ocurre cualquier sistema va al fracaso. Resuelto esto tiene existir un sistema tripartito en la cual las empresas deben colocar dinero, el Estado y los trabajadores activos, como era antes del actual sistema de pensiones".

https://mundo.sputniknews.com/20220413/como-un-bumeran-nuevo-proyecto-de-retiro-de-fondo-de-pensiones-complica-a-boric-1124371153.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/boric-presenta-un-plan-para-congelar-las-tarifas-del-transporte-publico-1124143206.html

https://mundo.sputniknews.com/20220409/el-gobierno-boric-entre-el-gatopardismo-sistemico-y-la-concertacion-30-1124213727.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

chile, afp, reforma previsional, gobierno de chile, gabriel boric, 💬 opinión y análisis, fondos