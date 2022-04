https://mundo.sputniknews.com/20220414/ucrania-prohibe-el-funcionamiento-del-partido-plataforma-opositora-por-la-vida-1124410796.html

Ucrania prohíbe el funcionamiento del partido Plataforma Opositora por la Vida

MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano prohibió las actividades del partido Plataforma Opositora por la Vida en la Rada Suprema... 14.04.2022, Sputnik Mundo

El 12 de abril, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Iván Bakanov, anunció la detención del líder del partido, Víktor Medvedchuk, por orden del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.Luego Zelenski propuso a Rusia intercambiar a Medvedchuk –al quien el propio presidente ruso, Vladímir Putin, le había identificado como su compadre– por "los chicos y chicas en el cautiverio ruso".El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el 13 de abril rechazó esta posibilidad, subrayando que Medvedchuk no es ciudadano ruso y "no tiene nada que ver con la operación especial militar" de Rusia.El 20 marzo, Zelenski anunció la suspensión de 11 partidos políticos, presuntamente vinculados a Rusia, incluida la Plataforma Opositora por la Vida, durante la ley marcial impuesta por la operación militar rusa.El 1 abril, la jefa del partido gobernante ucraniano, Slugá Naroda (Servidor del Pueblo), Elena Shuliak, informó que la Rada Suprema aprobó el proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de partidos políticos "prorrusos".El pasado 24 de febrero Putin anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 12 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.932 civiles y dejaron heridos a otros 2.589, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 157 niños muertos y 250 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de 4,65 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,1 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

