Ucrania ataca otra localidad en el oeste de Rusia

Ucrania ataca otra localidad en el oeste de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania lanzó un ataque contra el pueblo ruso de Spodariushino, cercano a la frontera entre los dos países, informó el gobernador de la... 14.04.2022, Sputnik Mundo

Según el gobernador, para garantizar la seguridad de la población se evacuaron temporalmente las localidades rusas de Spodariushino y Bezimeno, ambas cerca de la frontera ucraniana.El gobernador agregó que visitó el lugar. A la vez no precisó cómo fue atacado el pueblo.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El 29 de marzo, el ministerio dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás". El ente castrense se comprometió a reducir drásticamente la intensidad de su ofensiva sobre Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, pero subrayó que no habría un alto el fuego.El 29 de marzo pasado un ataque aéreo con misiles Tochka-U contra Bélgorod causó ocho heridos. Los proyectiles, según el Comité de Investigación de Rusia, fueron lanzados desde la región ucraniana de Járkov.El 1 de abril pasado Gladko, denunció que dos helicópteros incursionaron en el espacio aéreo de la región y lanzaron un ataque que provocó el incendio en un depósito de combustible. Entonces el gobernador aseveró que el ataque no dejó víctimas mortales ni heridos.

