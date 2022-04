https://mundo.sputniknews.com/20220414/sanciones-por-no-votar-en-la-revocacion-de-amlo-funcionario-pone-el-tema-en-la-mesa--1124422228.html

¿Sanciones por no votar en la revocación de AMLO? Funcionario pone el tema en la mesa

¿Sanciones por no votar en la revocación de AMLO? Funcionario pone el tema en la mesa

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez, señaló que en la Constitución se establecen sanciones a quienes no acudan a... 14.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-14T21:12+0000

2022-04-14T21:12+0000

2022-04-14T21:17+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

revocación de mandato

morena

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118031695_0:21:1600:921_1920x0_80_0_0_17b802f808b24fc8a4a7f82ce9f3f738.jpg

Fue en su cuenta de Twitter en donde el funcionario mexicano recordó que en la Carta Magna de México se señalan sanciones a quienes, sin razón alguna, no acudan a votar en las jornadas electorales o a las consultas ciudadanas. "El artículo 35.I señala el derecho [a votar] y el 36.III de la Constitución señala la obligación de votar. El 38.I, la sanción por no hacerlo", escribió el exdiputado federal al referirse a la consulta de revocación de mandato realizada el pasado 10 de abril. En la consulta de la revocación de mandato participaron, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), más de 16 millones de personas, de un total de 92 millones que conforman la Lista Nominal de México. Para que la consulta fuera vinculante; es decir, tomada en cuenta legalmente, se necesitaban más de 37 millones de votos.De acuerdo con Gómez, fue el INE quien no anunció de forma adecuada a la población mexicana sobre la consulta que iba a realizarse, pues el órgano, dijo, estaba en contra de la realización del ejercicio democrático. AMLO se queda En un mensaje a la nación, el mandatario mexicano anunció que permanecerá en su cargo, esto luego de que el INE diera a conocer que, de acuerdo con los resultados preliminares, más del 90% de los electores participantes en la consulta de revocación votaron para que el morenista permanezca en su cargo."Me quedo y vamos a seguir con la transformación de nuestro país", dijo López Obrador en su mensaje transmitido la noche de este 10 de abril.

https://mundo.sputniknews.com/20220411/me-quedo-y-vamos-a-continuar-con-la-transformacion-amlo-tras-consulta-de-revocacion-1124241954.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, revocación de mandato, morena, política