Maduro afirma que contra Rusia se impuso una dictadura mediática

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Rusia es objeto de una "dictadura mediática" similar a la que fue sometido su país... 13.04.2022, Sputnik Mundo

"Una dictadura mediática, más o menos como están haciendo con Rusia, dictadura mediática, ruso fobia", señaló el mandatario venezolano durante una actividad en Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.Los medios rusos Sputnik y RTAsimismo, Maduro, denunció que le censuraron su teléfono celular por ingresar a los medios rusos Sputnik y RT."Este teléfono está censurado, porque desde este teléfono yo veía RT y Sputnik, y entonces hubo algún tipo de movimiento digital que determinó que este teléfono fuera censurado y ahora no puedo ingresar a ninguna página, me censuraron Facebook, me eliminaron Youtube de aquí, y la única explicación que yo tengo es que desde este teléfono me metía y veía RT en vivo, veía Sputnik, y otras cosas", expresó el mandatario en su participación en la cumbre internacional contra el fascismo en Caracas.En marzo pasado, Maduro condenó el bloqueo de RT y Sputnik por parte de la Unión Europea.Este bloqueo surgió en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania.El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó una operación militar en el territorio de Ucrania, alegando que las Repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieron ayuda frente a la agresión de Kiev.Putin aseguró que el objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.En medio de este contexto se han aplicado decenas de sanciones contra Moscú, entre ellas, el bloqueo de las agencias de noticias rusas Sputnik y RT.Las páginas de estos medios fueron bloqueadas para los usuarios de la Unión Europea del buscador más grande del mundo, Google, y también censuraron sus canales de Youtube y de Meta Platforms, la compañía que controla Instagram, Whatsapp, Facebook, entre otras redes sociales.A esas tres compañías estadounidenses también se le sumó Apple, que decidió eliminar de su tienda en todo el mundo las aplicaciones de estos medios.

