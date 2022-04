"EEUU está perdiendo su hegemonía y lucharán de la manera más sucia para evitarlo"

https://mundo.sputniknews.com/20220413/eeuu-esta-perdiendo-su-hegemonia-y-lucharan-de-la-manera-mas-sucia-para-evitarlo-1124369025.html

Lo dijo el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov: la operación especial en Ucrania está destinada a acabar con la dominación de EEUU. En este sentido, el Dr. en... 13.04.2022, Sputnik Mundo

Hegemonía de EEUU: 'end of the road?'Serguéi Lavrov. Entrevista concedida al canal Rossiya 24: "Nuestra operación militar especial está destinada a poner fin a la expansión temeraria y al curso imprudente de la dominación total de EEUU y, bajo ella, del resto de los países occidentales en el ámbito internacional. Una dominación que se construye en flagrante violación del derecho internacional, según unas reglas que solo ahora repiten y que desarrollan de forma puntual".En este sentido, Lima Rocha Beaklini avisa que las cosas que están ocurriendo son más complicadas de lo que parecen. "A nivel global, creo que Serguéi Lavrov tiene razón. Lo que está haciendo EEUU, es provocar a Rusia, poniéndola contra la pared, en una escala de autarquía económica, y por lo tanto, si [EEUU] no hace una guerra directa, operando con militares profesionales propios, en territorio hostil como es Ucrania hoy, está empujando a Rusia para que su eje euroasiático sea cada vez más asiático, y menos europeo"."Si Ucrania se alinea con la OTAN y realiza hostilidades desde su territorio, ¿qué blanco tienen los 'gringos' y la OTAN? El blanco es el Cáucaso, infectarla de salafistas, eso es evidente". El experto advierte que este cerco militar a Rusia va a concretar que dicho país se ponga muy atento a sus fronteras europeas, pues puede registrarse un recrudecimiento de la OTAN.¿Futuro de la economía rusa?En este contexto, entiende que, como espacio de desarrollo económico, la salida de la Federación de Rusia es mucho más euroasiática que europea."¿Cómo puede un país como EEUU, decir quién está y quién no está en el sistema SWIFT? Son la policía financiera del mundo. Y esta misma gente [EEUU], ¿no sabía cómo estaba blanqueando fondos el Daesh [ISIS], el supuesto Estado Islámico [organización terrorista proscrita en Rusia]. Esto es una hipocresía monstruosa. Ellos tienen la pretensión de ser la policía financiera, y son gobernados, de hecho, por oligarquías financieras, tecnológico-militar, y el área informática, cibernética y del petróleo", observa Lima Rocha Beaklini."Yo creo que Lavrov tiene razón, y creo que todos los países del mundo que sean soberanos, tienen que hacer un intento muy fuerte de no permitir que los intereses exclusivos de EEUU, sus aliados del sistema 'cinco ojos' anglosajones, penetren a sus ambientes domésticos, como recién ha pasado en Pakistán, […] que es una potencia nuclear. ¿Qué van a hacer con países que tienen menos fuerza? Creo que cada nación soberana tiene que cuidarse mucho, porque los 'gringos' están perdiendo su hegemonía, y no van a conceder nada sin pelear mucho, y su forma de pelear es la más sucia posible", sentencia el analista.

