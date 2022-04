https://mundo.sputniknews.com/20220413/cambiar-el-modelo-privatizador-y-mercantilista-de-la-seguridad-social-en-dominicana-1124373170.html

Cambiar el modelo privatizador y mercantilista de la seguridad social en Dominicana

Cambiar el modelo privatizador y mercantilista de la seguridad social en Dominicana

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Coalición por la Seguridad Social Digna (CSSD) impulsa en la República Dominicana la movilización y el debate nacional en torno a... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T20:22+0000

2022-04-13T20:22+0000

2022-04-13T20:22+0000

américa latina

república dominicana

💬 opinión y análisis

seguridad social

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1092938258_11:0:1190:663_1920x0_80_0_0_6d6be9bf06645fe70b196413b92b08af.jpg

Así lo expuso en declaraciones a la Agencia Sputnik el profesor universitario Matías Bosch, miembro de la coordinación de ese espacio de concertación social creado en 2021."Se ha ido construyendo desde el año pasado una plataforma que se llama Coalición por la Seguridad Social Digna, en la cual confluyen el Sindicato de maestros que es la Asociación Dominicana de Profesores, el Colegio Médico Dominicano, organizaciones de enfermeras y de trabajadores de la construcción, de la caña de azúcar, profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un conjunto grande de organizaciones y también de ciudadanos que se incorporan a título personal", indicó el activista.Desde la plataforma alientan un proceso de debate popular luego que el Congreso Nacional (Legislativo) se autoasignó la tarea del estudio y revisión para una "modificación integral" de la Ley 87, de 2001, creadora del sistema dominicano de seguridad social.Tal mecanismo fue creado en los albores del presente siglo bajo las reglas de juego impuestas por la fórmula del Banco Mundial y otros organismos financieros de la hegemonía (capitalista), para lo cual tomaron las recetas de Chile y Colombia, en lo fundamental.Ley 87-01Además de crear una plataforma de movilización, la CSSD incorpora a las organizaciones populares y a la ciudadanía al debate nacional, hecho que Bosch considera un desafío y a la vez un logro, aunque de carácter gradual.La ciudadanía se va incorporado al debate ya las demandas de una transformación en este campo, agregó.En Dominicana, según el catedrático, se siente la influencia de todo lo que ha sucedió en América Latina, especialmente las reivindicaciones en Chile que fue la cuna, el laboratorio de este modelo neoliberal.Ya la Coalición, de manera participativa, construyó una propuesta de modificación de la Ley 87-01, mediante 27 artículos que tocan la médula del modelo privatizador y mercantilista de la seguridad social, que captura la riqueza social y la desvía hacia grandes grupos de renta financiera, explicó.La propuesta postula un enfoque de derecho, que en lo fundamental toma los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, con una visión progresista.72 millonesRecientemente Dominicana vivió el escándalo que supuso el extravío de una gruesa suma de dinero proveniente de las cotizaciones al sistema de seguridad social."Hubo una disminución superior a los 14.500.000.000 pesos [unos 300 millones de dólares aproximadamente] en las cuentas de los afiliados", recordó Bosch.La esencia del sistema radica en que el trabajador aporta un fondo, el cual es invertido y el dinero del cotizante gana o pierde según inviertan las AFP.De ese resultado (mercantil) saldrá la pensión del trabajador, lo que de manera evidente no responde a un sistema de seguridad social."En esa dinámica una disminución de los fondos es un atentado a la ya precaria condición de las personas que entregan su dinero sin ninguna garantía a futuro", denunció el miembro de la CSSD.Expuso que en tal escenario una parte de los fondos se perdieron, supuestamente porque el dólar perdió valor frente al peso y una porción del dinero estaba invertido en la moneda estadounidense, y no es la explicación definitiva, pues la CSSD denunció que hay 72,3 millones de dólares sencillamente desaparecidos.Ninguna de las instituciones encargadas de supervisar el sistema les exigió una explicación, "sino que les aceptaron el cuento, sin darse cuenta que ellas mismas [las AFP] admitieron la pérdida".Tampoco le exigieron su reposición, queda por saber, primero qué pasó, y segundo si es que ante una eventual mala inversión la cual perdieron dinero, esa pérdida resultó real.O si para las AFP no perder, no se esfumaron del sistema, sino de la cuenta de las personas, tomándolo para evitar la merma de la empresa."La pérdida de estos fondos viola la propia promesa del llamado sistema de capitalización individual, descapitalizando las cuentas, incluso la propia ley hable de que el objetivo de la inversión debe ser el incremento de los fondos, que en este podría estar constituyendo un desfalco en prejuicio de las personas que ahora reciben una 'pensión' o la están solicitando".Bosch subrayó que esa retribución no cumple con los estándares internacionales de la pensión, al perder valor la base sobre la cual se calcula.

https://mundo.sputniknews.com/20220331/activista-anuncia-una-marcha-nacional-en-dominicana-por-derecho-a-seguridad-social-1123822136.html

https://mundo.sputniknews.com/20200107/los-sistemas-previsionales-en-america-latina-y-el-caribe-una-olla-a-presion-1090058694.html

https://mundo.sputniknews.com/20220323/jubilaciones-en-america-latina-que-cambia-el-modelo-propuesto-por-petro-1123489408.html

república dominicana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Gonzalo Becerra

Gonzalo Becerra

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Becerra

república dominicana, 💬 opinión y análisis, seguridad social