"Tengo fe en que muchos pedirán perdón por dejarse llevar por la campaña de rusofobia"

Un ambiente que no es homogéneo en diferentes países, donde el caso de Argentina resalta por la madurez de su pueblo que no se deja llevar por la campaña antirrusa y exhibe su apoyo y solidaridad ante los incidentes de estigmatización y discriminación, según verificó a Sputnik la Dra. Tamara Yevtushenko, coordinadora de los Cursos Oficiales de ruso en Argentina.Yevtushenko, auténtica embajadora de la cultura rusa en esta nación suramericana, compartió el dolor que significó "este terrible hecho vandálico" contra el "lugar más sagrado" para la comunidad ortodoxa de Argentina –entre otras manifestaciones de rusofobia provenientes de determinados sectores–, al tiempo que agradeció el rechazo a este tipo de acciones, tanto por parte de "las instituciones públicas oficiales" del país, que "están investigando el caso", como también por parte del pueblo argentino."El apoyo y la solidaridad del pueblo argentino realmente es enorme, hemos recibido un sinnúmero de cartas de solidaridad con Rusia, donde sus autores expresan su apoyo incondicional a nuestro país y a su Gobierno, y algunos hasta se muestran dispuestos a dar su vida por la Madre Rusia", dijo conmocionada Yevtushenko, al señalar que en sus clases, que se imparten en la Cátedra de Rusia del Instituto de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata, "en ningún momento" toca temas políticos, pero, sin embargo, recibe "una cantidad de mensajes realmente impresionante".Según la profesora, la narrativa antirrusa de ciertos sectores y medios de comunicación en Argentina está produciendo el efecto contrario, donde una cobertura claramente sesgada y unilateral del conflicto de Ucrania sólo ha agudizado la crisis de confianza en una prensa que ni oculta su línea editorial proccidental, al tiempo que la postura de Rusia, o se silencia, o se tergiversa.Para Yevtushenko, esta sería una de las razones por las que los Cursos Oficiales de ruso están registrando una afluencia quizás sin precedentes de los argentinos deseosos de aprender este idioma, entre ellos "profesores de historia, abogados, militares". La misma dinámica se observa en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, donde la profesora enseña la lengua rusa al cuerpo diplomático de Argentina.Por último, Yevtushenko insistió en que Rusia y Ucrania son pueblos hermanos, donde la imposición por Occidente de un Gobierno antirruso en Kiev pretendió romper esta unidad y sembrar el odio entre ambos pueblos, un odio que nunca se ha logrado despertar en la parte rusa, dado que en su cultura no existe lugar para este tipo de actitudes."El odio se combate con el amor", manifestó la profesora, al mostrarse convencida de que la "rusofobia" que está siendo promovida actualmente a nivel global "va a desaparecer en algún momento" y "muchos van a pedir perdón" por dejarse llevar por esta campaña.

