Este es el videojuego mexicano que enseña cómo instalar las celdas solares

Ante la necesidad de diversificar el uso de energías de cero emisiones por las consecuencias del cambio climático, la Universidad Nacional Autónoma de México... 12.04.2022, Sputnik Mundo

Se trata de un proyecto de investigadores del Instituto de Energías Renovables (IER) de la universidad, que pretende instruir en la fabricación de estos dispositivos, además de medir su eficacia para la generación de energía eléctrica.En el videojuego, los usuarios se ubican en un laboratorio al que se le acaban los fondos económicos para investigar, bajo amenaza de clausura, por lo que deben obtener resultados que rescaten la inversión, explicó uno de los investigadores involucrados, Asiel Neftalí Corpus Mendoza."Es un proceso de simulación en el cual el jugador compite contra sí mismo, se le enseñan los pasos para hacer una celda y va investigando libremente las diferentes variables que hay para mejorarla a fin de obtener una eficiencia cada vez más alta", expuso el universitario."Hay mensajes motivadores y, conforme van superando retos, se les brindan más conocimientos para mejorar las celdas", agregó.El juego, pensado para formar a estudiantes de licenciatura, forma parte de una tendencia de innovación de modelos educativos, relató el especialista, para diversificar el esquema de salón de clases."Creemos que no está peleada la diversión con aprender y el videojuego es un pequeño ejemplo, durante la pandemia no se pudo asistir a los salones por casi dos años y ha sido necesario buscar nuevas formas de aprender. YouTube, que a pesar de que muchos lo ven como una diversión, también es una herramienta educativa", defendió.El jugador debe elegir los reactivos para la fabricación de las celdas, los instrumentos y máquinas involucrados, parámetros de depósito y horneado, para luego evaluar la eficiencia del pánel.La evaluación a la que se somete la celda simulada se basa en datos reales de celdas fabricadas en el instituto de la UNAM, compartió la universidad en un comunicado."Hemos llevado un registro de todas ellas y a partir de las cuales se hizo una estadística de las variables que influyen en la fabricación", declaró Corpus Mendoza.Además del cambio climático y la sustitución del petróleo, es necesario concebir escenarios como el incremento de la demanda de energías vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías, recomendó el especialista.También recordó que México tiene el potencial para generar energía solar por las cantidades de luz del astro que recibe, pues países con menos acceso a la energía solar son líderes en la generación de capacidades fotovoltaicas, como Reino Unido y Alemania."Hace falta apostar por nuevas ideas, no buscar lo que es más barato a corto plazo sino tener una mejor inversión a futuro, los precios de la energía solar son muy competitivos", recomendó.

alemania, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), energía solar, innovación, videojuegos, medioambiente, cambio climático