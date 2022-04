Paraguay: camioneros amenazan con cortes de ruta por subsidio a bencineras privadas

"Nos agarró de sorpresa está situación y para nosotros ellos se están vendiendo por la situación. Esto no es para la gente pobre, esto va en beneficio de los empresarios y la realidad es que vamos a salir de nuevo a las calles", sostuvo Bogarín a la radio local Monumental 1080 AM, y destacó que "desde un principio el sector no estuvo de acuerdo con un nuevo préstamo para esos efectos".