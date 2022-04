https://mundo.sputniknews.com/20220411/macron-o-le-pen-las-opciones-que-les-quedan-a-los-franceses-para-elegir-el-destino-de-su-pais-1124257362.html

Macron o Le Pen: las opciones que les quedan a los franceses para elegir el destino de su país

Las elecciones presidenciales de Francia del 10 de abril determinaron una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Emmanuel Macron y Marine Le Pen... 11.04.2022, Sputnik Mundo

Tras el recuento del 100% de los votos, el Ministerio del Interior de Francia informó que el actual presidente, Macron, consiguió el 27,84% del apoyo electoral en las elecciones presidenciales, mientras que Le Pen logró el 23,15%.Con estos resultados, Macron y Le Pen irán a la segunda vuelta programada para el 24 de abril. Este resultado deja en las manos de los franceses el futuro de su país, que es también una pieza clave para la UE en el contexto de la política internacional actual con el conflicto en Ucrania de fondo.Si bien es la segunda vez que ambos candidatos van a la segunda vuelta desde 2017, ahora hay mucho en juego porque las sanciones antirrusas impuestas por EEUU y sus aliados europeos han tocado la parte más sensible de los votantes, su economía. La subida de precios en los combustibles, el gas y los alimentos como consecuencia de las sanciones están influyendo en el voto de cada francés habilitado para sufragar.En tanto, los candidatos que se quedaron fuera de la carrera electoral ya están llamado a sus partidarios a definir su voto por el candidato que quieren apoyar. Por ejemplo, el candidato de extrema derecha Éric Zemmour ha pedido a los franceses votar por Le Pen en la segunda vuelta, mientras que el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon, que ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales, instó a no apoyar a la candidata derechista. La mayoría de los candidatos presidenciales llamaron a votar por Macron que busca convertirse en el primer presidente francés que gana un segundo mandato en 20 años.El programa electoral de Macron incluye el aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 65 años, algo impopular y controvertido, así como la centralización del sistema de prestaciones y la obligación de que los desempleados que reciban determinadas prestaciones realicen entre 15 y 20 horas de actividad a la semana. Defiende su trayectoria en el cargo diciendo que el desempleo estaba en su punto más bajo en 15 años y que es el que más ha hecho por reducir el impacto de la inflación en los hogares.La plataforma de Le Pen, contraria a la inmigración, implicaría la prohibición del pañuelo musulmán en todos los lugares públicos, incluida la calle. Al centrarse en las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, consiguió neutralizar los temores históricos sobre su partido y logró convertirse en la segunda personalidad política favorita de Francia, por detrás del ex primer ministro Édouard Philippe.Lo cierto es que tanto Macron como Le Pen, tendrán que hacer un trabajo colosal en un tiempo récord de dos semanas para convencer a los votantes de que los apoyen y más allá de las virtudes y defectos de sus planes de gobiernos, mucho dependerá de la postura política que adopten ante lo que ocurre en el plano internacional porque la inflación hizo que millones de votantes cambien su voto días antes de las elecciones.

