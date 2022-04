https://mundo.sputniknews.com/20220411/el-anciller-austriaco-califica-sus-negociaciones-con-putin-de-francas-pero-duras-1124258490.html

El canciller austriaco califica sus negociaciones con Putin de francas pero duras

VIENA (Sputnik) — El canciller de Austria, Karl Nehammer, declaró tras su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, que las negociaciones fueron francas... 11.04.2022, Sputnik Mundo

internacional

austria

rusia

vladímir putin

europa

Además, el canciller recalcó al mandatario ruso que las sanciones contra Rusia seguirán vigentes y se endurecerán "mientras haya gente muriendo en Ucrania". "Esta no es una visita amistosa. He venido directamente de Ucrania y he visto con mis propios ojos el inconmensurable dolor", destacó.Nehammer remarcó también que, por encima de todo, quería debatir cuestiones humanitarias. Según el periódico, el canciller abordó con el líder ruso la necesidad de crear pasos humanitarios para suministrar agua potable y alimentos y evacuar a mujeres, niños y heridos.Nehammer tiene la intención de discutir la reunión con los socios europeos y acordar nuevas medidas.El pasado 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 10 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.842 civiles y dejaron heridos a otros 2.493, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 148 niños muertos y 233 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de 4,5 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,1 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

austria

austria, rusia, vladímir putin, europa