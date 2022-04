https://mundo.sputniknews.com/20220410/como-las-politicas-de-biden-encaminan-a-eeuu-a-una-recesion-una-inflacion-y-una-revolucion-1124236671.html

Cómo las políticas de Biden encaminan a EEUU a una recesión, una inflación y una revolución

Cómo las políticas de Biden encaminan a EEUU a una recesión, una inflación y una revolución

El inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki ha advertido que el dólar y los mercados están al borde del colapso por el incremento de los precios en... 10.04.2022, Sputnik Mundo

Kiyosaki, quien es conocido por ser el autor del bestseller de finanzas Padre rico, padre pobre, explicó que los niveles de inflación son alarmantes porque es un problema que solo ha empeorado y esto puede conducir a una recesión en EEUU.En una entrevista con Daniela Cambone para Stansberry Research, Kiyosaki pronosticó que esta situación se tornará más compleja a medida que la inflación aumente, lo que conduciría a los escenarios menos pensados para EEUU.De acuerdo con el pronóstico de Kiyosaki, si el mercado bursátil se desploma, el plan de jubilación fracasará y las pensiones serán impagables. De igual manera, las consecuencias de sacar a EEUU del oleoducto cuando los precios de los alimentos aumentan, se convertirá en un serio problema."Cuando Biden sacó a EEUU del oleoducto, los precios del petróleo subieron. El petróleo produce fertilizantes, y cuando los fertilizantes dejan de ser baratos, la gente no puede producir alimentos y el estadounidense medio no tiene nada. El 40% de los estadounidenses no tiene nada, la inflación va a hacer que estén muy disgustados; una caída de la bolsa hará caer a los baby boomers, así que estamos en serios, serios problemas", concluyó.

