"El presidente argentino Alberto Fernández traicionó a Putin"

En su actual papel de presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina ha votado por la suspensión de Rusia de dicha instancia internacional...

Basado en hechos realesMoscú, jueves 3 de febrero de 2022. Visita a Moscú del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Algunas de las frases que pronunció Fernández aquel día:"Argentina tiene una deuda con Rusia porque fue la primera que se preocupó por que los argentinos tuvieran vacunas. […] En Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron", respondió Fernández, transmitiendo el agradecimiento por los suministros de Sputnik V.Añadió que Argentina podría convertirse en una "puerta de entrada" para el ingreso de Rusia en América Latina "de un modo más decidido". Coronó sus declaraciones, afirmando: "Estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y los EEUU, y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante".A su turno, Putin señaló que "Rosatom está lista a ofrecer ayuda a Argentina para un mayor desarrollo de su sector energético", y anunció que viajaría a los Juegos Olímpicos de Pekín junto a su homólogo argentino, Alberto Fernández. "Esta vez va a pasar un plazo corto en Rusia. Todo está relacionado, por supuesto, con la situación [de la pandemia]. Espero que podamos continuar los contactos personales en Argentina y aquí en Rusia. Viajamos juntos a Pekín para la apertura de los Juegos Olímpicos", dijo Putin.Tres semanas después de esto, y debido a una situación de genocidio sostenido desde 2014 que estaba llevando a cabo el Gobierno de Ucrania con el apoyo de batallones nazis contra la región de Donbás, y en particular de los ucranianos rusoparlantes, la situación se volvió insostenible al punto de que Rusia decidió iniciar la denominada misión de desmilitarización y desnazificación de Ucrania.En todo este tiempo que dura la misión, se ha comprobado mediante videos que el Ejército de Ucrania y los batallones nazis están cometiendo crímenes de guerra contra soldados rusos y contra la población civil, algo de lo que Ucrania acusa a Rusia sin ruborizarse. Pero la realidad es que las únicas pruebas que se conocen hasta el momento son crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas ucranianas.En este contexto, pasados dos meses de aquella reunión en Moscú entre Putin y Fernández, el canciller argentino, Santiago Cafiero, recibe la instrucción precisamente del presidente Alberto Fernández de que Argentina vote a favor de la resolución que prevé la suspensión a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las acusaciones de crímenes de guerra en la invasión a Ucrania. Además, en un momento en que Argentina preside este Consejo –a través del diplomático Federico Villegas– y considera esta posición coherente con su defensa de los derechos humanos. Tampoco hay que perder de vista que esto ocurre apenas días después de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, mantuviera una reunión con el embajador de EEUU en Argentina, Marc Stanley, en la Casa Rosada.Una resolución, la de suspender a Rusia del Consejo de DDHH de la ONU, que se vota sin que se hayan presentado pruebas contundentes de que Rusia esté cometiendo crímenes de guerra.TraiciónTodos estos hechos presentados, son hechos reales. Pero si esto fuera una película de intriga, un thriller, ¿cómo se llamaría? Una pregunta que responde el analista internacional Pablo Jofré Leal:Se llamaría "la crónica de una traición, o la crónica de una hipocresía. Porque indudablemente has descrito una situación que transita, desde el apoyo, el agradecimiento, la generosidad, la solidaridad, las relaciones bilaterales importantes para el desarrollo, para finalmente terminar convirtiéndose en un corifeo, en un verdadero aliado incondicional de un país que ha liderado los ataques contra Rusia en el plano político, diplomático y económico, como es EEUU. Yo diría que es la crónica de una hipocresía y una traición", sentencia el analista.Jofré Leal responde sin vacilar, a si Argentina traicionó a Rusia: "Absolutamente. Lo que tu describes respecto a todo lo que dijo Alberto Fernández –su visita fue en el mes de febrero de este año 2022–, donde agradeció la venta de la vacuna Sputnik V en el inicio de la pandemia, y cuando se ofrece Alberto Fernández a ser 'puerta de entrada' [de Rusia] a América Latina"."Más aún: el propio Alberto Fernández critica a EEUU, al que acusó de tener una influencia negativa sobre el Fondo Monetario Internacional [FMI], que es el principal referente acreedor de Argentina, después de lo que significaron esos 60.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Mauricio Macri. Si a eso le unes, que en definitiva hace dos meses Alberto Fernández se muestra con Vladímir Putin como un presidente dispuesto a ampliar la base de relaciones con Rusia y va con él a los Juegos Olímpicos de Invierno. Es decir, qué es lo que hace que un presidente que se muestra así, públicamente, internacionalmente, con voces críticas al FMI y de influencia de EEUU, que agradece todo el apoyo que un país como la Federación de Rusia le realiza a Argentina, termina dos meses después, no sólo presidiendo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino al mismo tiempo dar su voto positivo para que se suspenda a Rusia de ese Consejo. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hay detrás, qué permite uno avizorar respecto a este cambio absolutamente hipócrita y traicionero de un presidente que se presenta como progresista?, se pregunta el experto.En este contexto de traiciones, el analista no descarta que pudo haber infidencias o filtraciones hacia Washington, de las conversaciones mantenidas entre el presidente argentino, y su homólogo de Rusia."La filtración, no sólo de lo público, sino que, de los elementos internos de aquella conversación de generar acuerdos comerciales, de incrementar la presencia rusa en América Latina, que Argentina sirviera para ese incremento de relaciones, indudablemente despierta las alarmas del imperio, de los servicios de inteligencia, y seguramente el señor Fernández está sometido hoy a intensísimas presiones desde el punto de vista político. Es decir, estamos hablando de suspender a un país que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, en función de elementos absolutamente discutibles. Estamos en presencia de una mirada unilateral del mundo", concluye Pablo Jofré Leal.

