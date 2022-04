https://mundo.sputniknews.com/20220409/el-gobierno-de-nicaragua-congela-por-quinta-semana-alza-de-precios-del-gas-y-combustibles-1124212465.html

El Gobierno de Nicaragua congela por quinta semana alza de precios del gas y combustibles

El Gobierno de Nicaragua congela por quinta semana alza de precios del gas y combustibles

MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Energía informaron que el presidente Daniel Ortega... 09.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-09T01:08+0000

2022-04-09T01:08+0000

2022-04-09T01:08+0000

américa latina

nicaragua

daniel ortega

📈 mercados y finanzas

gas

petróleo

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107600/36/1076003663_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_ec65d2ba9629731b7c02b70e14a93531.jpg

Aunque no se especificó el alza en las gasolinas regular y súper, el Gobierno de Nicaragua afirmó que se "mantendrán los precios sin ningún ajuste", asumiendo el Ejecutivo el 100% del incremento en la semana que va del 10 al 17 de abril.El ajuste previsto para el precio del gas licuado de petróleo también fue congelado por la administración Ortega."En cuanto al gas licuado de petróleo, que es el que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, sus precios deberían incrementarse en C$ 30.00 [0.83 centavos de dólar] por cada cilindro de 25 libras, sin embargo, el Gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras", agrega el comunicado oficial.El Ejecutivo declaró que continuará monitoreando el comportamiento de los precios internacionales de los derivados del petróleo para tomar acciones que mitiguen el impacto en la economía de las familias de Nicaragua y en los diferentes sectores económicos del país centroamericano.

https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-bcie-pide-a-gobiernos-manejar-niveles-de-endeudamiento-ante-crisis-del-petroleo-1123206836.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, daniel ortega, 📈 mercados y finanzas, gas, petróleo, centroamérica