https://mundo.sputniknews.com/20220408/china-ve-la-causa-del-conflicto-en-ucrania-en-el-desequilibrio-de-seguridad-en-europa-1124163828.html

China ve la causa del conflicto en Ucrania en el desequilibrio de seguridad en Europa

China ve la causa del conflicto en Ucrania en el desequilibrio de seguridad en Europa

PEKÍN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, señaló el desequilibrio de seguridad en Europa como causa fundamental de la crisis en Ucrania. 08.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-08T06:04+0000

2022-04-08T06:04+0000

2022-04-08T06:42+0000

internacional

china

asia

europa

ucrania

seguridad

conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107020/45/1070204526_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_31bd33d7e5784a7fb7d4cfaf500005a9.jpg

"El problema de Ucrania, a fin de cuentas, tiene sus raíces en el desequilibrio de seguridad europea. Es necesario reconstruir en Europa un marco de seguridad equilibrado, eficaz y sostenible, basado en el principio de seguridad indivisible, para lograr realmente la estabilidad a largo plazo", apuntó Wang, citado por la Cancillería china, en una conversación telefónica que sostuvo el 7 de abril con Emmanuel Bonne, asesor de Asuntos Exteriores del presidente de Francia.El ministro expresó la esperanza de que en Ucrania cese el fuego y se restablezca la paz lo más temprano posible."Estamos trabajando incansablemente para ello, a nuestra manera. Al mismo tiempo, creemos que todas las partes deben crear el entorno y las condiciones necesarias para promover las conversaciones de paz, actuar como impulsores que persuaden a favor del proceso negociador y la paz, no como sopladores que avivan las llamas. Uno no puede clamar por un alto el fuego para detener la guerra mientras transporta continuamente grandes cantidades de armas y equipos avanzados para intensificarla aún más", destacó Wang Yi.Tampoco se puede, en opinión del canciller chino, reclamar apoyo para el diálogo y las conversaciones de paz mientras se imponen sanciones unilaterales que provocan una mayor escalada de tensiones.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 6 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.611 civiles y dejaron heridos a otros 2.227, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 131 niños muertos y 191 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de 4,3 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,1 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.El pasado 29 de marzo, al término de las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul, el Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".

https://mundo.sputniknews.com/20220407/periodista-chino-eeuu-busca-dividir-y-debilitar-a-rusia-para-mantener-su-hegemonia-1124106977.html

https://mundo.sputniknews.com/20220406/el-nuevo-concepto-estrategico-de-la-otan-reflejara-los-desafios-que-plantean-rusia-y-china-1124076309.html

china

asia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, asia, europa, ucrania, seguridad, conflicto en el este de ucrania