Otro revés del INE a AMLO: exige quitar propaganda de la consulta de revocación en 30 estados

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar, en un plazo no mayor a 72 horas, la propaganda a favor del presidente de México, Andrés Manuel López... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T20:08+0000

2022-04-01T20:08+0000

2022-04-01T20:08+0000

américa latina

méxico

instituto nacional electoral (ine)

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

revocación de mandato

En su resolución, el INE señala que esta propaganda se trata de una estrategia de publicidad atípica cuyos recursos empleados no se sabe de donde provienen. Se trata de 183 anuncios espectaculares, 18 casos de propaganda en postes, 354 bardas pintadas, 74 casos de lonas colocadas en distintas ubicaciones de 30 entidades, y cinco casos en unidades de transporte público. La queja ante el INE fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diversos ciudadanos en contra de Morena, partido de López Obrador, y la asociación civil Que Siga la Democracia por la difusión de propaganda ilegal. Estos actos fueron tachados por el INE como "una posible simulación o campaña orquestada no ciudadana, ya que no se trata de propaganda emitida, generada o difundida, de manera libre, legítima y espontánea por la ciudadanía, lo que afecta el equilibrio y condiciones de equidad para que la población participe y vote de forma libre e informada el día de la jornada". Esta propaganda, detalló el INE, se ubicó en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.Este 31 de marzo, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reducción en el número de casillas que serán instaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la jornada.En los meses anteriores el Gobierno de la 4T y el INE han sostenido una serie de enfrentamientos debido a la consulta de revocación y los recortes presupuestales que se aplicaron al instituto. A lo largo del proceso electoral el instituto y la 4T han cruzado desde declaraciones hasta quejas y resoluciones alrededor de la consulta, siendo una de las principales quejas del Gobierno de López Obrador la poca difusión que ha tenido la jornada electoral.

méxico

