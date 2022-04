https://mundo.sputniknews.com/20220407/grecia-tilda-de-error-aparicion-de-combatientes-de-azov-en-videomensaje-al-parlamento-1124127173.html

Grecia tilda de error aparición de combatientes de Azov en videomensaje al Parlamento

Grecia tilda de error aparición de combatientes de Azov en videomensaje al Parlamento

ATENAS (Sputnik) — El Gobierno griego cataloga de errónea la inclusión de las palabras de los combatientes ucranianos del batallón ultranacionalista Azov... 07.04.2022

Horas antes, durante una intervención televisada en el Parlamento griego del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apareció un discurso de dos combatientes del batallón Azov de origen griego.El portavoz agregó que "no obstante, es indignante y deshonesto el uso de ese error por parte de la oposición liderada por [Alexis] Tsipras, para justificar una vez más la invasión rusa".El discurso de Zelenski en el Parlamento lo presenciaron todos los miembros del partido gobernante Nueva Democracia. Sus diputados lo aplaudieron de pie.El líder de la oposición oficial del partido Syriza, Tsipras no aplaudió ni se puso de pie. En la reunión se encontraban algunos diputados de ese partido, quienes más tarde catalogaron de inaceptable la idea de escuchar a los combatientes de Azov.Los miembros del partido Kinal (Movimiento de Cambio, antiguo Pasok) y el único representante del partido MeRA25 salieron de la sala tan pronto como comenzó a hablar el militante de Azov.Los miembros del Partido Comunista de Grecia y del partido de derecha Solución Griega se negaron a presenciar la intervención de Zelenski, que luego calificaron de vergonzosa.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.A finales de marzo el ente castrense dio por cumplida la primera fase de la operación, que tenía el objetivo de mermar la capacidad bélica de Ucrania, y anunció que se enfocaría en adelante en "la liberación del Donbás".En esta zona del este de Ucrania unos de los más intensos combates se realizan en la ciudad ucraniana de Mariúpol, que la República Popular de Donetsk (RPD) aspira a volver a incluir en sus fronteras después de que los militares ucranianos tomaran bajo su control la localidad en 2014.A inicios de marzo las tropas de la RPD, apoyadas por las fuerzas rusas, lograron asediar Mariúpol y cortar el acceso a la ciudad de los militares ucranianos, tras lo cual en la urbe quedaron solo los combatientes de Azov.

