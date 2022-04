https://mundo.sputniknews.com/20220407/cuba-se-opone-a-suspension-de-rusia-en-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-1124158792.html

Cuba se opone a suspensión de Rusia en Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Cuba se opone a suspensión de Rusia en Consejo de Derechos Humanos de la ONU

LA HABANA (Sputnik) — Cuba rechazó el 7 de abril el proyecto de resolución presentado en la Asamblea General de la ONU para suspender a Rusia de su membresía...

"No les basta con imponer resoluciones contra países y mandatos selectivos. Ahora se proponen dar un nuevo paso de avance hacia la legitimación de la selectividad y la conformación de un Consejo de Derechos Humanos cada vez más al servicio de determinados países, como lo estuvo en su momento la extinta y desacreditada Comisión de Derechos Humanos", expresó el representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, embajador Pedro Luis Pedroso Cuesta, durante la votación.El representante cubano ante la Asamblea General de la ONU criticó la aplicación de la cláusula de suspensión de miembros de este Consejo, pues puede ser activada con el apoyo de apenas dos tercios de los presentes y votantes, por tanto —dijo—, "las abstenciones no cuentan y ni siquiera se establece un número mínimo requerido de votos para que se apruebe la suspensión".El embajador de la isla explicó que para ser electo miembro del Consejo de Derechos Humanos, un país necesita obtener como mínimo, en votación secreta, el apoyo de la mayoría de los miembros de la ONU, es decir, al menos 97 votos.La Federación de Rusia, que fue electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos en 2020 con 158 votos, hoy fue suspendida con 93 votos, una cantidad inferior a los que la eligieron.Denunció además que ese mecanismo de suspensión aplicado contra Rusia, no tiene paralelo en ningún otro órgano de las Naciones Unidas, y puede ser fácilmente utilizado de manera selectiva.También cuestionó la "autoridad" de la Asamblea General de la ONU para aprobar algún día una resolución suspendiendo la membresía de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos."Todos sabemos que eso no ha sucedido ni sucederá, a pesar de sus violaciones flagrantes y masivas de los derechos humanos, como consecuencia de invasiones y guerras de rapiña contra Estados soberanos, en función de sus intereses geopolíticos", enfatizó el diplomático isleño.Acusó a EEUU de ocasionar la muerte de cientos de miles de civiles —que denominan "daños colaterales"—; millones de desplazados, y vasta destrucción en toda la geografía del planeta, pero —insistió— "esta Asamblea jamás ha suspendido ninguno de sus derechos".

