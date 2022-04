https://mundo.sputniknews.com/20220406/escritor-ruso-de-origen-ucraniano-los-montajes-de-kiev-son-muy-toscos-1124098483.html

Escritor ruso de origen ucraniano: "Los montajes de Kiev son muy toscos"

Las mentiras que provienen de Kiev se presentan como una verdad absoluta, afirma convencido el escritor ruso de origen ucraniano Oleg Lurié. En un comentario a... 06.04.2022, Sputnik Mundo

Lurié recuerda que fue Ucrania la que frustró un reciente canje de prisioneros de guerra con Rusia programado para el 6 de abril. A pesar de ser la culpable, Kiev intentará utilizar el fracaso como parte de la propaganda antirrusa, señala el autor.Lurié agrega que esta no es la primera vez que Kiev incumple con un canje. Lo mismo ocurrió hace varios años, durante una escalada en las actuales repúblicas populares de Donetsk y Lugansk."Es una buena razón para acusar a Rusia. Y Occidente no está en contra de que se diga negro en lugar de blanco y viceversa", subraya el interlocutor de Sputnik.El escritor también tacha de terroristas a los militares ucranianos que torturan y matan a los prisioneros de guerra."Aquellos que disparan a nuestros combatientes presos y los torturan, no son más que terroristas. Creo que deberíamos hacer lo mismo que Israel. Ellos simplemente los localizan, uno a uno, y los matan. Simplemente los matan si saben que son ellos. ¿No tenemos la oportunidad de hacerlo? Creo que sí la tenemos. Y me gustaría creer que la aprovecharemos", expresa.Kiev continuará desviando la atención de sus crímenes creando ataques de falsa bandera similares a lo que sucedió en Bucha, según Lurié.

