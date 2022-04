https://mundo.sputniknews.com/20220406/embajada-de-eeuu-en-cuba-reanudara-en-mayo-procesamiento-limitado-de-visas-de-inmigrantes-1124100415.html

Embajada de EEUU en Cuba reanudará en mayo procesamiento limitado de visas de inmigrantes

LA HABANA (Sputnik) — La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que reanudará el procesamiento limitado de visas de inmigrantes en mayo, priorizando a... 06.04.2022, Sputnik Mundo

"Como se anunció el 3 de marzo de 2022, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudará los servicios de visa de inmigrante de manera limitada. A partir de mayo de 2022, la Embajada de EEUU en Cuba reanudará el procesamiento limitado de visas de inmigrantes al priorizar a los solicitantes en la categoría IR-5", subraya un mensaje publicado por la sede diplomática en su cuenta en Twitter.De acuerdo a información ofrecida en el sitio web de la misión diplomática, "mientras trabajamos para reanudar la tramitación limitada de visas de inmigrante en la embajada de La Habana, la embajada en Georgetown, Guyana, seguirá siendo el lugar principal de tramitación para la mayoría de los solicitantes cubanos de visas de inmigrante".Respecto a la decisión de solo procesar en la isla los casos de la categoría IR-5, el comunicado expresa que se "reconoce la prioridad de los familiares inmediatos, así como los desafíos únicos de edad, salud y movilidad que enfrenta esta categoría de solicitantes"."Si bien entendemos que otros solicitantes pueden tener circunstancias difíciles, dadas las condiciones actuales, la embajada (de EEUU) en La Habana no puede aceptar solicitudes de transferencia de otras categorías de visa. Continuaremos evaluando, según lo permitan las condiciones, una mayor expansión de los servicios de visa en La Habana", agrega el documento.A su vez, aclara que la gama completa de servicios consulares de visas de inmigrantes y no inmigrantes en la isla todavía no tienen fecha prevista para iniciar sus operaciones, aunque se trabaja en virtud de la orden presidencial para ampliar los servicios, teniendo en cuenta la seguridad del personal diplomático estadounidense."La reanudación del procesamiento de los solicitantes IR-5 en La Habana es el primer paso en la expansión de los servicios, y continuaremos evaluando, según lo permitan las condiciones, una mayor expansión de los servicios de visa en La Habana", añade la nota.Agrega además que la Sección Consular de la embajada continuará brindando servicios esenciales para ciudadanos estadounidenses, y procesamiento limitado de visas de no inmigrante de emergencia.

